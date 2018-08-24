Подписчики Айзы обеспокоены трудностями в её семье

Айза Анохина – экс-супруга рэппера Гуфа, «звезда» Инстаграма дала повод поклонникам беспокоиться о крепости её брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным. В социальных сетях и множестве интервью певица и ведущая – образец жены и матери.



Источник фото: instagram.com/aizalovesam

Но картинка не всегда совпадает с реальностью. Последние посты Айзы посвящены трудностям отношений в семье. Всегда откровенная девушка уверена, что во многом виновата сама. Она перестала быть лёгкой и превратилась в требовательную и невыносимую зануду.



Источник фото: instagram.com/aizalovesam