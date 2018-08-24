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Подписчики Айзы обеспокоены трудностями в её семье

24 августа 2018 10:46
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Айза Анохина – экс-супруга рэппера Гуфа, «звезда» Инстаграма дала повод поклонникам беспокоиться о крепости её брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным. В социальных сетях и множестве интервью певица и ведущая – образец жены и матери.

Подписчики Айзы обеспокоены трудностями в её семье -1


Источник фото: instagram.com/aizalovesam

Но картинка не всегда совпадает с реальностью.

Последние посты Айзы посвящены трудностям отношений в семье. Всегда откровенная девушка уверена, что во многом виновата сама. Она перестала быть лёгкой и превратилась в требовательную и невыносимую зануду.

Подписчики Айзы обеспокоены трудностями в её семье -4


Источник фото: instagram.com/aizalovesam

Поклонники, всё же, надеются: послание не означает, что семья Анохиных близка к кризису. Вполне вероятно, что Айза находится под большим впечатлением от развода своей приятельницы Риты Дакоты.

# Звезды # калейдоскоп

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