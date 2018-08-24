«Ну всё, твоя». У Шнурова и Акиньшиной снова роман?

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров остаётся одним из главных ньюсмейкеров. Ещё не успели поутихнуть страсти вокруг его развода с Матильдой, а общественность уже обсуждает его возможный роман с Оксаной Акиньшиной. Поклонники, узнав о разводе актрисы, которая, к слову, сама рассказала о смене своего семейного статуса на своей страничке в Инстаграме, долго гадали: что же послужило причиной разрыва Акиньшиной с Арчилом Головани.

А недавно Акиньшина и вовсе начала оставлять под постами бывшего возлюбленного неоднозначные комментарии. «Ну всё, твоя», – написала актриса под одним из снимков Шнура.

Напомним, Оксана Акиньшина закрутила роман с балагуром Сергеем Шнуровым, когда ей было всего 15 лет.

Их бурные отношения закончились спустя пять лет.

Тем временем, музыкант никак не комментирует досужие сплетни и продолжает радовать поклонников своим творчеством. У коллектива вышел клип, который сразу же стал номером один в трендовых композициях YouTube. «Ленинград» сделал визуализацию на песню «Не хочу быть москвичом», в котором музыканты остроумно подметили плюсы и минусы столицы России.