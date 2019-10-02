Прямой эфир

Сможете отличить? Показываем двойников Камбербэтча, Гомес, Бекхэма

02 октября 2019 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Говорят, у каждого человека есть семь двойников. Было бы интересно порассуждать, почему именно семь. Но сейчас у нас есть идея получше. Все интересуются знаменитостями, верно? Так давайте посмотрим на двойников хорошо знакомых нам персон.

Басков – Брэд Питт, Галустян – Кэмерон Диаз. Российские знаменитости показали своих двойников

Бенедикт Камбербэтч

Сможете отличить? Показываем двойников Камбербэтча, Гомес, Бекхэма-1

Фото: instagram.com/Cumbermatch

Дэвид Бекхэм

Сможете отличить? Показываем двойников Камбербэтча, Гомес, Бекхэма-4

Фото: instagram.com/davidbeckhamlookalike и instagram.com/davidbeckham

Селена Гомес

Сможете отличить? Показываем двойников Камбербэтча, Гомес, Бекхэма-7

Фото: instagram.com/itslaravalentini и instagram.com/selenagomez

Сэмюэл Л. Джексон

Сможете отличить? Показываем двойников Камбербэтча, Гомес, Бекхэма-10

Фото: instagram.com/same.de.la.same

Анджелина Джоли

Сможете отличить? Показываем двойников Камбербэтча, Гомес, Бекхэма-13

Фото: instagram.com/same.de.la.same

Ким Кардашьян

Сможете отличить? Показываем двойников Камбербэтча, Гомес, Бекхэма-16

Фото: instagram.com/jennifer.janelle

Дэниел Крэйг

Сможете отличить? Показываем двойников Камбербэтча, Гомес, Бекхэма-19

Фото: instagram.com/same.de.la.same

Мила Кунис

Сможете отличить? Показываем двойников Камбербэтча, Гомес, Бекхэма-22

Фото: instagram.com/same.de.la.same

Меган Маркл

Сможете отличить? Показываем двойников Камбербэтча, Гомес, Бекхэма-25

Фото: instagram.com/same.de.la.same

Кэти Перри

Сможете отличить? Показываем двойников Камбербэтча, Гомес, Бекхэма-28

Фото: instagram.com/same.de.la.same

Брэд Питт

Сможете отличить? Показываем двойников Камбербэтча, Гомес, Бекхэма-31

Фото: instagram.com/same.de.la.same

# Звезды # калейдоскоп # Бенедикт Камбербэтч # Дэвид Бекхэм # Селена Гомес # Сэмюэл Л. Джексон # Анджелина Джоли # Ким Кардашьян # Дэниел Крэйг # Мила Кунис # Меган Маркл # Кэти Перри # Брэд Питт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Оксана Акиньшина впервые показала 2-летнюю дочь Эмми
02 октября 2019 12:07

Оксана Акиньшина впервые показала 2-летнюю дочь Эмми

Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая
02 октября 2019 10:31

Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая

«Куколки, нет, птички!» Любовь Толкалина показала 18-летнюю дочь
02 октября 2019 08:58

«Куколки, нет, птички!» Любовь Толкалина показала 18-летнюю дочь