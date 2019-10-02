Сможете отличить? Показываем двойников Камбербэтча, Гомес, Бекхэма
Говорят, у каждого человека есть семь двойников. Было бы интересно порассуждать, почему именно семь. Но сейчас у нас есть идея получше. Все интересуются знаменитостями, верно? Так давайте посмотрим на двойников хорошо знакомых нам персон.
Басков – Брэд Питт, Галустян – Кэмерон Диаз. Российские знаменитости показали своих двойников
Бенедикт Камбербэтч
Фото: instagram.com/Cumbermatch
Дэвид Бекхэм
Фото: instagram.com/davidbeckhamlookalike и instagram.com/davidbeckham
Селена Гомес
Фото: instagram.com/itslaravalentini и instagram.com/selenagomez
Сэмюэл Л. Джексон
Фото: instagram.com/same.de.la.same
Анджелина Джоли
Фото: instagram.com/same.de.la.same
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/jennifer.janelle
Дэниел Крэйг
Фото: instagram.com/same.de.la.same
Мила Кунис
Фото: instagram.com/same.de.la.same
Меган Маркл
Фото: instagram.com/same.de.la.same
Кэти Перри
Фото: instagram.com/same.de.la.same
Брэд Питт
Фото: instagram.com/same.de.la.same