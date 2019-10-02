Мальчик участвовал в забеге, перепутал маршрут и выиграл в другом конкурсе

Школьник участвовал в забеге, но перепутал дорогу и победил в другой гонке. 9-летний Кейд из США решил принять участие в забеге на 5 километров, пишет LADBible. Он знал маршрут забега и уверенно стартовал. В какой-то момент на дороге появилось разветвление. Кейд не понял в какую сторону ему следует бежать, но и подсмотреть было не за кем, ведь его соперники остались далеко позади. Когда мальчик подбежал ближе к перекрестку, он увидел указатель, на котором сообщалось, куда нужно бежать участникам пятикилометровки.

Фото: CBS Minnesota

Однако организатор сказала, что Кейду нужно бежать по другой дороге. Мальчик прислушался к мнению женщины и проигнорировал указатель. Позже станет понятно, что женщина неправильно сориентировала бегуна. Она отправила Кейда на абсолютно другую дистанцию. Мальчик, сам того не подозревая, оказался на маршруте для забега 10 километров. В это время на финише пятикилометровки царила паника. Мама Кейда не увидела его среди тех, кто финишировал и заволновалась. Дело в том, что забег проходил в лесу. Мама мальчика решила, что он заблудился. Она начала сильно переживать и за 10 минут без известий о сыне она почувствовала себя так, словно прокатилась на американских горках.

Фото: CBS Minnesota