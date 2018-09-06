Более 1,2 миллиона просмотров: сёстры-блогеры съезжали с горки на машинке и надувных животных

Новости Беларуси. 3 сентября «Семейка Z» опубликовала очередной ролик из своей жизни. На момент к 13:00 6 сентября десятиминутное видео набрало более 1,2 миллиона просмотров. В этом выпуске девочки съезжают с надувной горки в бассейн. Они планировали использовать для спуска маленькую и большую машинки, трёхколёсный и двухколёсный велосипеды. Но в итоге большая машинка не пролезла, и с велосипедами как-то не сложилось. Зато дети смогли прокатиться на маленькой машинке и на надувных животных.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Семейка Z

В своей вступительной речи сёстры рассказывают, что такого экстремального ролика у них ещё не было. «Это будет супер видео. Только, ребята, за нами никогда не повторяйте!», – добавляют они. Дальше девочки приступают к делу: катаются, веселятся, падают в бассейн и бегают мокрые. По ходу всего этого сёстры признаются, что им страшновато. Ближе к концу ролика дети замерзают и, чтобы не заболеть, завершают съёмки.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Семейка Z

Под видео пользователи поделились своими впечатлениями от просмотра. «Кто считает, что это была плохая идея?﻿», «Хорошо, конечно, но это нужно делать в тёплую погоду, в купальниках и ехать сразу в бассейн. Так было бы прикольнее», «Круто, молодцы!». Некоторые комментаторы отметили, что сёстры занимаются опасными развлечениями, и посоветовали быть осторожнее. Можно сказать, что этот выпуск действительно был одним из самых опасных в истории сестёр.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Семейка Z

YouTube-канал «Семейка Z» был создан 2 марта 2016 года. Создатели – мама Ирина, папа Олег, старшая сестра Женя, близняшки Соня и Ксюша, младший брат Семён. За прошедшее время на «семейку» подписались 1 155 499 человек. А совокупное число просмотров роликов этого канала составляет почти 253 миллиона. «Мы много путешествуем, сплавляемся по рекам, строим дома на деревьях, делаем поделки, ставим опыты. Снимаем интересное видео про котов и собак. Наша жизнь полна сюрпризов. Мы лепим, красим, рисуем, распаковываем подарки – и всё это сопровождается детским смехом, громким лаем и хорошим настроением!», – говорится в описании YouTube-канала.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Семейка Z