Теперь блондин. Певец Витас кардинально сменил имидж

Фото с новой прической артист опубликовал на своей странице в Instagram. Теперь Витас – блондин.

Фото: instagram.com/vitasroom

На минувшей неделе певец вернулся в шоу-бизнес и выпустил клип вместе с Nappy Roots. С артистом подписал контракт один из американских звукозаписывающих лейблов.