Теперь блондин. Певец Витас кардинально сменил имидж

Новости России. Певец Витас кардинально сменил имидж.
Фото с новой прической артист опубликовал на своей странице в Instagram. Теперь Витас – блондин.
Новости России. Певец Витас кардинально сменил имидж.
Фото с новой прической артист опубликовал на своей странице в Instagram. Теперь Витас – блондин.
Фото: instagram.com/vitasroom
Поклонники поддержали неожиданные изменения во внешности Витаса.
«Чудо как хорошо»,
«Еще больше похож на инопланетянина»,
«Безупречный детализированный образ вызывает эстетическое наслаждение и ответную улыбку»,
«Новый образ – узнаваемый голос».
Фото: instagram.com/vitasroom
На минувшей неделе певец вернулся в шоу-бизнес и выпустил клип вместе с Nappy Roots. С артистом подписал контракт один из американских звукозаписывающих лейблов.