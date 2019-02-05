Не пила даже воду – полоскала рот и выплевывала. Алина Загитова о жёстких ограничениях в еде

Новости России. Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, кем она видит себя через десять лет, насколько строгие у нее ограничения в еде и мешают ли ей аплодисменты публики во время исполнения программы. На эти и другие вопросы фигуристка ответила в интервью Glamour Russia. В конце января завершился чемпионат Европы, который проходил в Минске. На турнире Алина Загитова заняла второе место. Фигуристку очень поддерживала публика. Она подарила спортсменке большое количество плюшевых игрушек.

Фото: instagram.com/azagitova

О том, мешают ли аплодисменты во время выступления. «В начале чуть-чуть мешают, потому что я не слышу музыку – когда мне вступать в программу, а это, естественно, сказывается на компонентах, на подаче программы, когда ты не попадаешь в акценты. Поэтому лучше всего хлопать на прыжках или в конце». От красной балерины до тигрёнка. Образы фигуристки Алины Загитовой на льду Куда собирается поступать после школы. «Вообще я хотела изначально пойти в медицинский университет, но там нужно будет с первого курса учиться не отрываясь, смотреть в учебники и все, а я профессиональный спортсмен и очень мало времени провожу в школе. Поэтому я собираюсь на тренерскую работу, на что-то связанное с этим». Алина отметила, что видит себя тренером в будущем.

Фото: instagram.com/azagitova

Про жесткие ограничения в еде. «Чипсы я не люблю. Может быть, потому что я их не ем, может, поэтому вкус мне не очень нравится. Люблю сладкое – шоколадки, конфетки. В принципе я ограничивала себя на Олимпийских играх, я даже, можно сказать, не пила воду – мы просто полоскали рот и выплевывали. Но это так, детали. Сейчас я начала больше времени уделять своему здоровью – питаться правильно, пить. У меня появилась сила моральная, физическая. Не есть тоже не нужно».

Фото: instagram.com/azagitova