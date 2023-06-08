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8 июня День таинственных знаков и предсказаний. Чем ещё известна эта дата?

08 июня 2023 06:45
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Сегодня, 8 июня, важный экологический праздник – Всемирный день океанов. Всем известно, что океаны занимают 70 % поверхности Земли, содержат 97 % водных запасов Земли и занимают по объему 99 % всей планеты. Можно сказать, что мы обитаем внутри огромной водной системы, без которой невозможна жизнь.

8 июня День таинственных знаков и предсказаний. Чем ещё известна эта дата?-1

Стихия безбрежных вод представлена четырьмя известными океанами – Тихим, Атлантическим, Индийским и Северным Ледовитым. Изучением океанов занимается океанология, а Мировой океан является важным объектом научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны. Эти исследования имеют огромное значение для жизни человека.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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