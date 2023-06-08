8 июня День таинственных знаков и предсказаний. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 8 июня, важный экологический праздник – Всемирный день океанов. Всем известно, что океаны занимают 70 % поверхности Земли, содержат 97 % водных запасов Земли и занимают по объему 99 % всей планеты. Можно сказать, что мы обитаем внутри огромной водной системы, без которой невозможна жизнь.