8 июня День таинственных знаков и предсказаний. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 8 июня, важный экологический праздник – Всемирный день океанов. Всем известно, что океаны занимают 70 % поверхности Земли, содержат 97 % водных запасов Земли и занимают по объему 99 % всей планеты. Можно сказать, что мы обитаем внутри огромной водной системы, без которой невозможна жизнь.
Стихия безбрежных вод представлена четырьмя известными океанами – Тихим, Атлантическим, Индийским и Северным Ледовитым. Изучением океанов занимается океанология, а Мировой океан является важным объектом научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны. Эти исследования имеют огромное значение для жизни человека.
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