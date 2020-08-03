Не хотела даже вставать с кровати. Женщина была в отчаянии, а теперь занимается любимым делом и отлично зарабатывает

Женщина пережила развод с мужем и уход из жизни любимой собаки. Долгое время она боролась с депрессией, а затем нашла в себе силы двигаться дальше. Как сообщает Wales Online, 30-летняя Микаэла Морган сейчас владеет собственным бизнесом в области цифрового искусства. Однако не так давно девушка едва находила в себе силы, чтобы встать с кровати.

Фото: WalesOnline / Gayle Marsh

Микаэла была в браке семь лет. Муж Морган – военнослужащий, поэтому за время совместной жизни семья пять раз переезжала. Это мешало девушке найти стабильную работу и строить собственную карьеру. В семье появился пёс, девушка очень его любила. Всё было хорошо и с друзьями, которые с удовольствием проводили время с Морган. Но затем жизнь британки резко изменилась. В 2019 году муж ушёл от Микаэлы. В течение двух недель умерла собака, которая боролась с раком. Ей было всего три года. В то же время прекратилось и общение с друзьями. Всё это навалилось разом, и в один из дней Морган поняла, что не может найти в себе силы встать с кровати. Понадобилось 4 года. Женщина после развода заедала стресс, а сейчас её фигуре позавидует любая

Фото: WalesOnline / Gayle Marsh

Родственники были обеспокоены состоянием девушки и приходили к ней домой, чтобы убедиться, что она не сделает ничего опрометчивого. Через какое-то время Микаэла поняла: или она берёт себя в руки и начинает менять свою жизнь в лучшую сторону, или так и будет всё время лежать на кровати. Морган выбрала первый вариант.

Фото: WalesOnline / Gayle Marsh

После размышлений девушка решила заняться цифровым искусством. Она много путешествовала по миру, так что у неё накопились идеи, которые можно было бы воплотить на экране компьютера. Первые работы Микаэлы купили её знакомые, которые хотели поддержать начинания девушки. В марте 2020 года Морган запустила свой сайт, где разместила образцы своих рисунков. Через месяц начали приходить заказы. И с конца апреля по конец июля художница заработала примерно 150 тысяч долларов.

Фото: WalesOnline / Gayle Marsh

«Я провела три недели в постели, Я чувствовала себя совершенно потерянной и без каких-либо надежд. Безнадёжность – худшее чувство в мире. Это было действительно ужасное время, но теперь я могу делать то, что заставляет меня гордиться собой каждый день», – рассказала британка. Сейчас Микаэла ежедневно работает по 12 часов, чтобы не только успевать выполнять заказы, но и улучшать свои навыки. Теперь девушка с интересом смотрит в будущее, ведь ей хочется воплотить очень много идей, в числе которых огромная фреска на её доме и собственная галерея, где будут выставлены её рисунки.

Фото: WalesOnline / Gayle Marsh