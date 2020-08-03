Мужчину во время отдыха укусила акула. Раньше его уже кусали паук и аллигатор

Мужчина отдыхал с семьёй на архипелаге Флорида-Кис, когда случайно повстречался с акулой. Укус бывалого дайвера не испугал, но мужчина всё равно расстроился, ведь ему на некоторое время запретили плавать.

Как сообщает USA Today, 38-летний Джастин Сталлер отправился отдыхать вместе с женой, детьми и друзьями на тропические острова в Атлантическом океане. Мужчина рыбачил, ловил омаров и просто плавал.

В один из дней Сталлер увидел раненую рыбу. Дайвер захотел перенести её в другое место, подальше от своей семьи. Когда мужчина уже отпустил рыбу в более глубоком месте, он почувствовал острую боль в ноге.

Джастина перевернуло в воде, а когда он смог сфокусировать взгляд, то увидел уплывавшую лимонную акулу, которая достигала в длину около 2,5 метров. После этого Сталлер всплыл и начал кричать. Его крики услышал 24-летний друг, который находился неподалёку.

Молодой человек помог дайверу забраться на лодку, где ему оказали первую помощь. К счастью, на борту была аптечка, поэтому рану быстро перебинтовали и серьёзной кровопотери не было.

Мужчину отвезли в больницу, там ему наложили швы. Рана оказалась не опасной для здоровья, однако врачи предупредили, что Джастину следует некоторое время воздерживаться от плавания.

По словам Сталлера, он не злится на акулу. Мужчина получил сертификат дайвера в 12 лет и с тех пор не раз встречался с акулами, они никогда на него не нападали. Джастин предположил, что в этот раз хищник укусил его, потому что почувствовал раненую рыбу.

Также Сталлер добавил, что его кусают не впервые в жизни. У мужчины на ноге есть шрамы от укусов паука и аллигатора.