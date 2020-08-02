Понадобилось 4 года. Женщина после развода заедала стресс, а сейчас её фигуре позавидует любая

Новости Австралии. Кирстен Айстбетт к 30-ти годам смогла похудеть почти в два раза – с 50-го до 42-го размера. После депрессии женщина начала заниматься бодибилдингом. Как пишет The Sun, в юности Кирстен была в хорошей форме. Набирать вес начала после развода. Из-за сильного стресса женщина стала переедать. Остановилась, когда уже весила 95 килограммов.

Фото: instagram.com/kirstenashlea_pt

Какое-то время Кирстен Айсбетт по назначению врача принимала антидепрессанты. Но потом взяла себя в руки и начала следить за телом. Женщина продолжила посещать психотерапевта, поменяла калорийные блюда из ресторанов быстрого питания на сытный рис, говяжий фарш и свежие овощи. Благодаря этому вес начал уменьшаться. В итоге девушка сбросила 27 килограммов. «Когда ко мне вернулась уверенность, я почувствовала себя счастливее и здоровее», – сказала Кирстен Айсбетт.

Фото: instagram.com/kirstenashlea_pt

Однако на этом она не остановилась. Посещая тренажёрные залы, женщина заметила на стене фотографии людей, которые участвовали в соревнованиях по бодибилдингу, и захотела попробовать себя в этом направлении.

Фото: instagram.com/kirstenashlea_pt

Кирстен полностью исключила из рациона алкоголь, а на выходных готовила полезные блюда, чтобы не тянуться к нездоровой пище. За 20 недель тренировок женщина отшлифовала своё тело практически до идеального состояния. Ежедневные силовые тренировки, бег и ходьба принесли результат – ещё минус 13 килограммов.

Фото: instagram.com/kirstenashlea_pt

При весе 55 килограммов Кирстен выступила на соревнованиях по бодибилдингу. И взяла золотую медаль. «Смотря на себя в зеркало, я горжусь тем, как выгляжу. Но даже больше я горжусь тем, что чувствую. И я не менялась ни для кого другого. Был только один человек, в которого мне нужно было влюбиться, и это – я!», – поделилась Айсбетт.

Фото: instagram.com/kirstenashlea_pt