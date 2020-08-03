Обязательно делаем фото всех недостатков. Как продать ненужные вещи через интернет

Отдать некому, выбросить жалко. Таких вещей в каждой квартире с десяток. От мебели и техники до книг и игрушек. А ведь все это можно продать онлайн. Вероника Кудринецкая, корреспондент:

На самом деле этот фен давно не работает, но продать можно даже его.

Покупатель найдется на каждую вещь. Если выполнить всего три условия. Первое – адекватная цена. Завышенная, вряд ли заинтересует, низкая – вызовет подозрения. Марина Латышева, заместитель директора по развитию площадки интернет-объявлений:

Очень важно поставить правильную цену. Выбирайте аналогичные товары, смотрите, какое будет предложение для того, чтобы цена была конкурентной.

Еще одно важное условие, продающие фотографии. Всего-то и нужно подобрать выгодный ракурс и хорошее освещение. Марина Латышева:

Фотографии должны быть хорошего качества, должны быть сделаны на естественном освещении, без вспышки, без какого-то фильтра. Это должны быть настоящие фотографии, потому что если вы продаете б/у вещь, фотография должна быть такая, как в реальности, она не должна быть приукрашен. И не должна быть фотография из каталога.

Продаете одежду, знайте, на вешалке она явно проигрывает. Лучше найти снимки, где она отлично сидит на фигуре. Еще лучше, если на фото вы улыбаетесь.

Марина Латышева:

Мы рекомендуем также сделать фотографию на себе, если вы продаете какой-то элемент гардероба, платье. Делайте соответствующие замеры, потому что линейки размеров не всегда соответствуют белорусской линейке или европейской. Укажите размеры вашего джемпера, платья, обуви.

А чтобы возникло желание купить вашу мебель, на фото с ней создаем уют. Вероника Кудринецкая:

И еще один важный момент – обязательно делаем фото всех недостатков, чтобы в будущем это не стало сюрпризом для покупателя. Вот как, например, здесь – скол на дереве, обязательно делаем снимок.

И наконец, третий закон успешных продаж – грамотно составленный текст объявления. Что нужно помнить, чтобы не допустить ошибок? Вероника Кудринецкая:

Указывайте честное и правдивое описание. Не пишите отличное платье в идеальном состоянии. Напишите: черное платье для вечера. То, что будут искать люди, как искали бы вы его. Пишите так, чтобы самим после прочтения захотелось купить.