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Обязательно делаем фото всех недостатков. Как продать ненужные вещи через интернет

03 августа 2020 08:54
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Отдать некому, выбросить жалко. Таких вещей в каждой квартире с десяток. От мебели и техники до книг и игрушек. А ведь все это можно продать онлайн.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
На самом деле этот фен давно не работает, но продать можно даже его.

Обязательно делаем фото всех недостатков. Как продать ненужные вещи через интернет-1

Покупатель найдется на каждую вещь. Если выполнить всего три условия. Первое – адекватная цена. Завышенная, вряд ли заинтересует, низкая – вызовет подозрения.

Марина Латышева, заместитель директора по развитию площадки интернет-объявлений:
Очень важно поставить правильную цену. Выбирайте аналогичные товары, смотрите, какое будет предложение для того, чтобы цена была конкурентной.

Обязательно делаем фото всех недостатков. Как продать ненужные вещи через интернет-4

Еще одно важное условие, продающие фотографии. Всего-то и нужно подобрать выгодный ракурс и хорошее освещение.

Марина Латышева:
Фотографии должны быть хорошего качества, должны быть сделаны на естественном освещении, без вспышки, без какого-то фильтра. Это должны быть настоящие фотографии, потому что если вы продаете б/у вещь, фотография должна быть такая, как в реальности, она не должна быть приукрашен. И не должна быть фотография из каталога.  

Обязательно делаем фото всех недостатков. Как продать ненужные вещи через интернет-7

Продаете одежду, знайте, на вешалке она явно проигрывает. Лучше найти снимки, где она отлично сидит на фигуре. Еще лучше, если на фото вы улыбаетесь.

Обязательно делаем фото всех недостатков. Как продать ненужные вещи через интернет-10

Марина Латышева:
Мы рекомендуем также сделать фотографию на себе, если вы продаете какой-то элемент гардероба, платье. Делайте соответствующие замеры, потому что линейки размеров не всегда соответствуют белорусской линейке или европейской. Укажите размеры вашего джемпера, платья, обуви.  

Обязательно делаем фото всех недостатков. Как продать ненужные вещи через интернет-13

А чтобы возникло желание купить вашу мебель, на фото с ней создаем уют.

Вероника Кудринецкая:
И еще один важный момент – обязательно делаем фото всех недостатков, чтобы в будущем это не стало сюрпризом для покупателя. Вот как, например, здесь – скол на дереве, обязательно делаем снимок.

Обязательно делаем фото всех недостатков. Как продать ненужные вещи через интернет-16

И наконец, третий закон успешных продаж – грамотно составленный текст объявления. Что нужно помнить, чтобы не допустить ошибок?

Вероника Кудринецкая:
Указывайте честное и правдивое описание. Не пишите отличное платье в идеальном состоянии. Напишите: черное платье для вечера. То, что будут искать люди, как искали бы вы его.

Пишите так, чтобы самим после прочтения захотелось купить.

Обязательно делаем фото всех недостатков. Как продать ненужные вещи через интернет-19

Вероника Кудринецкая:
Ну вот, все объявления я разместила. Мало того, что смогу заработать, так еще и дома место освободила. Осталось только подумать, на что потратить заработанное.

# общество # калейдоскоп # Вероника Кудринецкая # Марина Латышева # Фотофакт # Полезные советы

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