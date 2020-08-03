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Младшая сестра Бритни Спирс. Как выглядит актриса Джейми Линн

03 августа 2020 10:17
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Американская певица Бритни Спирс редко пропадает из виду. Фанаты всё время обсуждают её новые песни, имидж, личную жизнь. Однако не все знают, что у Спирс есть родная сестра, которая младше на 10 лет.

Девушку зовут Джейми Линн, она родилась 4 апреля 1991 года в городе Маккомб, штат Миссисипи. В 2002 году Линн дебютировала в фильме «Перекрёстки». Главную героиню по имени Люси сыграла Бритни, а Джейми исполнила роль Люси в детстве.

Младшая сестра Бритни Спирс. Как выглядит актриса Джейми Линн-1

Фото: instagram.com/jamielynnspears 

С 2005 года по 2008 год Линн снималась в молодёжном сериале «Зоуи 101», который принёс ей популярность. Девушка играла главную роль, а также исполнила заглавную песню кинокартины – «Follow Me».

Бритни Спирс продолжила выступление, рискуя остаться на сцене без костюма 

Самым широко обсуждаемым событием в жизни Джейми стала её ранняя беременность. Девушка встречалась с Кейси Олдриджем с 14 лет. В 16 лет Линн забеременела, а 19 июня 2008 года у неё родилась дочка.

Младшая сестра Бритни Спирс. Как выглядит актриса Джейми Линн-4

Фото: instagram.com/jamielynnspears 

В 2010 году Кейси и Джейми расстались. С 2014 года Линн замужем за бизнесменом Джейми Уотсоном, 11 апреля 2018 года у супругов родилась дочь.

Сейчас Линн принимает участие в разных телешоу, а также снимается в рекламе и в сериале «Милые магнолии». Также Джейми активно ведёт соцсети.

Младшая сестра Бритни Спирс. Как выглядит актриса Джейми Линн-7

Фото: instagram.com/jamielynnspears 

Кстати, ранее мы показали, как изменились кумиры девяностых и нулевых. Сможете их узнать (здесь подробнее)?

# Звезды # калейдоскоп # Бритни Спирс # Фотофакт

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