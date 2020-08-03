Младшая сестра Бритни Спирс. Как выглядит актриса Джейми Линн
Американская певица Бритни Спирс редко пропадает из виду. Фанаты всё время обсуждают её новые песни, имидж, личную жизнь. Однако не все знают, что у Спирс есть родная сестра, которая младше на 10 лет.
Девушку зовут Джейми Линн, она родилась 4 апреля 1991 года в городе Маккомб, штат Миссисипи. В 2002 году Линн дебютировала в фильме «Перекрёстки». Главную героиню по имени Люси сыграла Бритни, а Джейми исполнила роль Люси в детстве.
Фото: instagram.com/jamielynnspears
С 2005 года по 2008 год Линн снималась в молодёжном сериале «Зоуи 101», который принёс ей популярность. Девушка играла главную роль, а также исполнила заглавную песню кинокартины – «Follow Me».
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Самым широко обсуждаемым событием в жизни Джейми стала её ранняя беременность. Девушка встречалась с Кейси Олдриджем с 14 лет. В 16 лет Линн забеременела, а 19 июня 2008 года у неё родилась дочка.
Фото: instagram.com/jamielynnspears
В 2010 году Кейси и Джейми расстались. С 2014 года Линн замужем за бизнесменом Джейми Уотсоном, 11 апреля 2018 года у супругов родилась дочь.
Сейчас Линн принимает участие в разных телешоу, а также снимается в рекламе и в сериале «Милые магнолии». Также Джейми активно ведёт соцсети.
Фото: instagram.com/jamielynnspears
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