Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в «Голос.Дети»

Новости России. Российская певица Алсу впервые дала комментарий относительно победы Микеллы Абрамовой в вокальном проекте «Голос. Дети».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Серебряный дождь», артистка сказала, что все участники шоу оказались «втянуты в какие-то игры». Исполнительница надеется, что в итоге ситуация разрешится благополучно.

Ранее стало известно, что результаты конкурса были отменены по причине накрутки голосов в пользу дочери Алсу. Сейчас готовится спецвыпуск программы, на который будут приглашены все финалисты.