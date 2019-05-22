Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в «Голос.Дети»

Новости России. Российская певица Алсу впервые дала комментарий относительно победы Микеллы Абрамовой в вокальном проекте «Голос. Дети».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Серебряный дождь», артистка сказала, что все участники шоу оказались «втянуты в какие-то игры». Исполнительница надеется, что в итоге ситуация разрешится благополучно.
Ранее стало известно, что результаты конкурса были отменены по причине накрутки голосов в пользу дочери Алсу. Сейчас готовится спецвыпуск программы, на который будут приглашены все финалисты.
Фото: instagram.com/alsou_a
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По словам Алсу, Микелла также может принять участие в съёмках, девочка примет решение сама.
Более подробный комментарий относительно случившегося российская певица пообещала дать в День защиты детей – 1 июня.
Напомним, после объявления результатов шестого сезона шоу «Голос.Дети» зрители усомнились в честности голосования, поскольку Микелла Абрамова победила с огромным отрывом.
Было решено перепроверить результаты голосования – подробности здесь.