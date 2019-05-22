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Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в «Голос.Дети»

22 мая 2019 13:23
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Новости России. Российская певица Алсу впервые дала комментарий относительно победы Микеллы Абрамовой в вокальном проекте «Голос. Дети».  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Серебряный дождь», артистка сказала, что все участники шоу оказались «втянуты в какие-то игры». Исполнительница надеется, что в итоге ситуация разрешится благополучно.  

Ранее стало известно, что результаты конкурса были отменены по причине накрутки голосов в пользу дочери Алсу. Сейчас готовится спецвыпуск программы, на который будут приглашены все финалисты.  

Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в «Голос.Дети»-1

Фото: instagram.com/alsou_a  

«Нельзя было так подставлять». Полина Гагарина оценила выступление дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»  

По словам Алсу, Микелла также может принять участие в съёмках, девочка примет решение сама.  

Более подробный комментарий относительно случившегося российская певица пообещала дать в День защиты детей – 1 июня.  

Напомним, после объявления результатов шестого сезона шоу «Голос.Дети» зрители усомнились в честности голосования, поскольку Микелла Абрамова победила с огромным отрывом.  

Было решено перепроверить результаты голосования – подробности здесь.  

# Скандал # калейдоскоп # Алсу # Микелла Абрамова

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