В день старта «Евровидения» букмекеры назвали имя нового фаворита

Сейчас наиболее вероятным победителем называют представительницу Кипра – Элени Фурейру, которая исполнит на сцене зажигательную песню.

8 мая в Лиссабоне пройдет первый полуфинал конкурса «Евровидение». Незадолго до его старта букмекеры поменяли прогноз на победителя главного музыкального состязания Европы.

На втором месте находится главный фаворит конкурса – представительница Израиля Нетта Барзилай. Она возглавляла все топы букмекеров на протяжении нескольких месяцев.

После первых репетиций возросли позиции Александра Рыбака из Норвегии, который спустя почти 10 лет снова вернулся на «Евровидение».

Среди артистов, которые имеют шансы на высокие места, также представители Эстонии, Чехии, Швеции и Болгарии.

Стоит отметить, что букмекеры часто ошибаются с определением фаворитов. В минувшем году победителем называли итальянца, а годом ранее – россиянина Сергея Лазарева. Оба исполнителя показали высокий результат, но не стали победителями конкурса.

Сегодня за выход в финал будут бороться 19 исполнителей, среди которых и представитель Беларуси – Alekseev. 10 мая пройдет второй полуфинал, а 12 мая – финал конкурса.