В день старта «Евровидения» букмекеры назвали имя нового фаворита
8 мая в Лиссабоне пройдет первый полуфинал конкурса «Евровидение». Незадолго до его старта букмекеры поменяли прогноз на победителя главного музыкального состязания Европы.
Сейчас наиболее вероятным победителем называют представительницу Кипра – Элени Фурейру, которая исполнит на сцене зажигательную песню.
Фото: instagram.com/foureira
На втором месте находится главный фаворит конкурса – представительница Израиля Нетта Барзилай. Она возглавляла все топы букмекеров на протяжении нескольких месяцев.
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Фото: instagram.com/nettabarzi
После первых репетиций возросли позиции Александра Рыбака из Норвегии, который спустя почти 10 лет снова вернулся на «Евровидение».
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Фото: instagram.com/rybakofficial
Среди артистов, которые имеют шансы на высокие места, также представители Эстонии, Чехии, Швеции и Болгарии.
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Фото: instagram.com/elinanechayeva
Шансы Беларуси букмекеры оценивают невысоко. Многие отмечают, что Alekseev займет 20 место из 43.
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Фото: instagram.com/alekseev_officiel
Стоит отметить, что букмекеры часто ошибаются с определением фаворитов. В минувшем году победителем называли итальянца, а годом ранее – россиянина Сергея Лазарева. Оба исполнителя показали высокий результат, но не стали победителями конкурса.
Сегодня за выход в финал будут бороться 19 исполнителей, среди которых и представитель Беларуси – Alekseev. 10 мая пройдет второй полуфинал, а 12 мая – финал конкурса.
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