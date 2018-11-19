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Наталья Водянова с детьми и 89-летней бабушкой из России посетила Диснейленд

19 ноября 2018 09:57
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Модель Наталья Водянова провела семейные выходные – вместе с супругом, детьми и бабушкой посетила Диснейленд в Париже.

Водянова делилась трогательными снимками в своем Instagram. Семья сфотографировалась со знаменитыми мультипликационными персонажами, прокатилась на горках и уже окунулись в новогоднюю атмосферу.

Наталья Водянова с детьми и 89-летней бабушкой из России посетила Диснейленд -1

Фото: instagram.com/natasupernova

Бабушка модели приехала в гости к внучке в Париж. Именно в этом городе бабушка Натальи отметила свое 89-летие. На празднование собралась вся семья.

Наталья Водянова с детьми и 89-летней бабушкой из России посетила Диснейленд -4

Фото: instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова:
Семейное застолье с Бабуней во главе – ничего не может быть лучше, когда родные собираются вместе и тосты звучат на русском! С твоим 89м днём рождения, моя дорогая Бабуничка!

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Подписчики отметили, что бабушка модели прекрасно выглядит и является счастливым человеком – у нее столько правнуков.

Наталья Водянова с детьми и 89-летней бабушкой из России посетила Диснейленд -7

Фото: instagram.com/natasupernova

«Это самое большое счастье для бабушки, когда все собираются»,

Наталья Водянова с детьми и 89-летней бабушкой из России посетила Диснейленд -10

Фото: instagram.com/natasupernova

«Бабушке здоровья! Все остальное есть: большая и любящая семья».

Многие отметили, что Наталья похожа на свою бабушку.

Наталья Водянова с детьми и 89-летней бабушкой из России посетила Диснейленд -13

Фото: instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова с детьми и 89-летней бабушкой из России посетила Диснейленд -15

Фото: instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова с детьми и 89-летней бабушкой из России посетила Диснейленд -17

Фото: instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова с детьми и 89-летней бабушкой из России посетила Диснейленд -19

Фото: instagram.com/natasupernova

«Все члены семьи очень похожи друг на друга».

Супермодель, филантроп и многодетная мама. Instagram-обзор страницы Натальи Водяновой (смотрите здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Наталья Водянова # Антуан Арно # Фотофакт

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