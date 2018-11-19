Наталья Водянова с детьми и 89-летней бабушкой из России посетила Диснейленд

Водянова делилась трогательными снимками в своем Instagram. Семья сфотографировалась со знаменитыми мультипликационными персонажами, прокатилась на горках и уже окунулись в новогоднюю атмосферу.

Модель Наталья Водянова провела семейные выходные – вместе с супругом, детьми и бабушкой посетила Диснейленд в Париже.

Бабушка модели приехала в гости к внучке в Париж. Именно в этом городе бабушка Натальи отметила свое 89-летие. На празднование собралась вся семья.

Наталья Водянова:

Семейное застолье с Бабуней во главе – ничего не может быть лучше, когда родные собираются вместе и тосты звучат на русском! С твоим 89м днём рождения, моя дорогая Бабуничка!

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Подписчики отметили, что бабушка модели прекрасно выглядит и является счастливым человеком – у нее столько правнуков.