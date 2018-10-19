Супермодель, филантроп и многодетная мама. Instagram-обзор страницы Натальи Водяновой

Новости России. Наталья Водянова – одна из самых востребованных российских супермоделей. Однако уже много лет Наталья благодаря своей известности по всему миру привлекает внимание ко многим социальным проблемам и помогает людям решать их.

На неделе фонд «Обнаженные сердца», который был создан Натальей Водяновой, проводил в Москве международный ежегодный форум, куда приезжают эксперты из разных стран.

Наталья Водянова:

Как нет волшебной таблетки, чтобы дети с аутизмом могли в одночасье стать обычными, так нет и волшебной палочки, чтобы избавиться от предрассудков, стигмы и даже шарлатанства, окружающих этот диагноз и другие особенности развития. Но на ежегодном форуме Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» профессиональное и родительское сообщество могут получить необходимую базу знаний о методиках с доказанной эффективностью. Поздравляю команду, наших экспертов и всех участников и единомышленников с очередным успешно проведённым Форумом «Каждый Ребёнок Достоин Семьи».