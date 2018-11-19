«Мы сейчас живём с Мартином вдвоём». Илья Авербух рассказал о сыне-подростке

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженный мастер спорта России, фигурист – Илья Авербух. Вы неспроста в Минске. Расскажите о своих планах. Илья Авербух, заслуженный мастер спорта России, фигурист:

Планы, как всегда, грандиозные. Сейчас приезжаю со спектаклем «Щелкунчик и Мышиный король». Конечно, это новогодний бренд, понятно, что накануне Нового года, 15 декабря сразу три концерта. Это такое новогоднее представление, новогодние эмоции, но для меня самое важное, чтобы всё равно, несмотря на то, что это, конечно, праздничный концерт, спектакль для детей, в первую очередь, уровень был очень высоким, поэтому олимпийские чемпионы приедут в Минск: это и Татьяна Тотьмянина, и Максим Маринин – в роли Марии и Щелкунчика, это Алексей Ягудин, наш олимпийский чемпион, в образе Мышиного короля. Очень звёздный состав. Помимо этого, я позволил себе немного похулиганить, в спектакле используется музыка Чайковского, но не только написанная для балета «Щелкунчик», а произведения Чайковского, которые положены ещё и на слова, и звучат песни. Но не пугайтесь, это всё в рамках приличного. Это, конечно, небольшое хулиганство. Но мне кажется, что для детского восприятия сказки, она стала гораздо живее, она стала таким ледовым мюзиклом. Будете ещё слышать замечательный вокал. Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах

Есть ли у Вас самого роль в этой постановке? Илья Авербух:

Нет, я предпочитаю оставаться на режиссёрском поле. Вообще, я давно исключил себя из возможности кататься, хотя, конечно, при каком-то форс-мажоре я могу откатать партию за мальчика и девочку, потому что был хореографом этих постановок и знаю шаги каждого. Когда спектакль запущен, когда он идёт, когда он живёт, я могу заниматься уже дальнейшей работой над созданием новых проектов, отдельных проектов для фигурного катания. В этом году у меня таких проектов было много и, в частности, я сейчас являюсь режиссёром церемонии открытия и закрытия «Универсиады», которая пройдет в Красноярске. Всего этого я был бы лишен, если бы катался в спектакле, тогда бы не мог работать. Моё дело – создать, запустить, и этот ребёнок начинает потихонечку идти, сначала аккуратненько. Но «Щелкунчик и Мышиный король» – уверенный спектакль. «В России созданы муниципальные катки исключительно для фигурного катания. Это единственно правильное решение»

Вы назначены на должность режиссёра-постановщика церемонии открытия и закрытия «Универсиады» в Красноярске. Могли бы сейчас открыть какие-то секреты этого шоу? Илья Авербух:

Вопрос, конечно, очень провокационный. И, конечно, я никаких секретов открыть не смогу, потому что я могу только говорить о сложностях, которые возникают. Закон церемонии – это всегда рассказ о стране, рассказ о том, чем она дышит, как она живёт и, в общем, мы уже это рассказывали не единожды, но я думаю именно в этом направлении, потому что это очень важно. Как найти этот баланс каких-то даже штампов и как эти штампы обойти.