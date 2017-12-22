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Самая красивая женщина Земного шара живет в Беларуси: в Китае прошел финал Mrs. Globe

22 декабря 2017 08:53
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Новости Беларуси. Белоруска Елена Пивоварова (Щербак) завоевала титул «Самая красивая женщина» на международном конкурсе «Mrs. Globe» (Миссис Земной шар).

По информации lady.tut.by, конкурс проходил в Китае и в нем принимали участие более 70 замужних женщин со всего мира.

Белоруска училась в БГПУ, работала учителем-дефектологом. После замужества и декрета создала в Минском районе «Центр детского развития».

Самая красивая женщина Земного шара живет в Беларуси: в Китае прошел финал Mrs. Globe-1

Фото: facebook.com/Helena.Sherbak

В 1996 году Елена завоевала титул «1-я вице-мисс Европы» на престижном конкурсе.

Самая красивая женщина Земного шара живет в Беларуси: в Китае прошел финал Mrs. Globe-4

Фото: facebook.com/Helena.Sherbak

По словам девушки, конкурс «Mrs. Globe» является престижным и в нем принимают участие конкурсантки с активной жизненной позицией. Атмосфера на шоу была положительной – все поддерживали друг друга во время серьезной подготовки к финалу.

Самая красивая женщина Земного шара живет в Беларуси: в Китае прошел финал Mrs. Globe-7

Фото: facebook.com/Helena.Sherbak

Елена отмечала, что хочет запустить проект по женскому развитию.

В 2016 году победу на этом же конкурсе одержала белоруска Светлана Кузнецова, которая до прошлогодней победы становилась обладательницей титулов «Мисс Беларусь» и «Миссис Вселенная».

В середине декабря стало известно, что еще одна белорусская красавица Дарья Реут заняла третье место на престижном конкурсе для замужних девушек – «Миссис мира».

Что публикует минчанка в соцсетях? (здесь подробнее)

# Фотофакт # калейдоскоп # Мисс мира # Елена Пивоварова (Щербак)

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