Самая красивая женщина Земного шара живет в Беларуси: в Китае прошел финал Mrs. Globe

Новости Беларуси. Белоруска Елена Пивоварова (Щербак) завоевала титул «Самая красивая женщина» на международном конкурсе «Mrs. Globe» (Миссис Земной шар).

По информации lady.tut.by, конкурс проходил в Китае и в нем принимали участие более 70 замужних женщин со всего мира.

Белоруска училась в БГПУ, работала учителем-дефектологом. После замужества и декрета создала в Минском районе «Центр детского развития».