В Крыму родители назвали сына Биткоин Олегович

Необычное имя придумала семейная пара для своего первенца.

По информации finmedia.net, 31-летний Олег со своей супругой назвали сына Биткоин Олегович. По словам отца, так он решил отблагодарить криптоиндустрию, которая принесла ему финансовое процветание.

Счастливый отец уже решил, как назовет будущих наследников. Если следующим ребенком в семье станет дочь, то её назовут именем Даша от названия другой криптовалюты Dash. А если вторым ребенком снова будет мальчик, то его назовут Сатоши в честь основателя Биткоина.

Заметим, что житель Симферополя не первый человек, решивший назвать ребёнка необычным именем. Чтобы получить бесплатную подписку на все игры компании Bethesda, американская семья в 2011 году назвала своего сына в честь главного персонажа игры «Skyrim».

Также известен случай с двумя украинцами, сменившими свое имя и фамилию на «Сим Айфон», чтобы бесплатно получить iPhone 7.