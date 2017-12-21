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«Горячая бабушка» из Италии поразила интернет новой фотосессией

21 декабря 2017 16:09
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Новости Италии. Итальянская бабушка Жаклин Берридо Писано удивила подписчиков внешним видом.

По информации The Sun, женщине 47 лет и она мать двоих детей и двоих внуков.

Женщина ведет страницу в Instagram и за ее обновлениями следят около 400 тысяч человек. Жаклин публикует фото в различных нарядах, щеголяет роскошными аксессуарами, дизайнерскими часами и очками. Также женщина публикует фото своих очаровательных внуков.

Журналисты присвоили Жаклин звание «самая горячая бабушка».

«Горячая бабушка» из Италии поразила интернет новой фотосессией-1

Фото: instagram.com/realfashionist

В одном из интервью женщина рассказывала, что ее надежда в том, что новая карьера поможет другим женщинам делать то же самое. По словам Жаклин, «моя главная цель – вдохновить женщин разбудить свою дикую сторону».

В декабре 2017 года Жаклин отметила день рождения в Париже и поделилась с подписчиками  новой фотосессией.

Жаклин Берридо Писано:
Спасибо за вашу любовь и поддержку. Спасибо за все эти добрые слова, которые вы мне прислали за последние 2 года. Мы часто недооцениваем силу прикосновения, улыбку, самый маленький акт доброты, ухо, готовое слушать, искренний комплимент или заботу, которая может изменить жизнь. Вы изменили мою жизнь. Спасибо за это.

«Горячая бабушка» из Италии поразила интернет новой фотосессией-4

Фото: instagram.com/realfashionist

Летом нынешнего года интернет был шокирован внешностью 50-летнего фотографа из Сингапура.

Мужчина выглядит в два раза моложе возраста в паспорте: 10 доказательств смотрите здесь.

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