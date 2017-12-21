«Горячая бабушка» из Италии поразила интернет новой фотосессией

Женщина ведет страницу в Instagram и за ее обновлениями следят около 400 тысяч человек. Жаклин публикует фото в различных нарядах, щеголяет роскошными аксессуарами, дизайнерскими часами и очками. Также женщина публикует фото своих очаровательных внуков.

По информации The Sun, женщине 47 лет и она мать двоих детей и двоих внуков.

В одном из интервью женщина рассказывала, что ее надежда в том, что новая карьера поможет другим женщинам делать то же самое. По словам Жаклин, «моя главная цель – вдохновить женщин разбудить свою дикую сторону».

В декабре 2017 года Жаклин отметила день рождения в Париже и поделилась с подписчиками новой фотосессией.

Жаклин Берридо Писано:

Спасибо за вашу любовь и поддержку. Спасибо за все эти добрые слова, которые вы мне прислали за последние 2 года. Мы часто недооцениваем силу прикосновения, улыбку, самый маленький акт доброты, ухо, готовое слушать, искренний комплимент или заботу, которая может изменить жизнь. Вы изменили мою жизнь. Спасибо за это.