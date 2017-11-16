Настасья Самбурская стала ведущей вместо Елены Летучей

Новости России. Актриса Настасья Самбурская сменит Елену Летучую и станет лицом программы «Ревизорро».

Эту информацию в соцсетях подтвердили Самбурская и генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия.

Николай Картозия:

В ней я увидел то самое качество, которое так необходимо нашему проекту: нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту. Мы много говорили с Настасьей, и я, как мне кажется, теперь знаю душу этого человека. Я уверен, она станет отличным «Ревизорро». Честным и принципиальным. А ее 9 миллионов подписчиков в инстаграме ее в этом поддержат.