Прямой эфир

«Этой фотографии 20 лет». Жанна Бадоева показала себя на первом курсе института

23 октября 2019 12:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жанна Бадоева показала свое студенческое фото. 

Снимок телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram. Бадоева отметила, что с тех пор, как было сделано это фото, прошло очень много времени. 

Жанна Бадоева:
Этой фотографии лет 20! Первый курс института! Столько времени уже прошло. 

«Этой фотографии 20 лет». Жанна Бадоева показала себя на первом курсе института-1

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Телеведущая предложила подписчикам запустить флешмоб, суть которого в том, чтобы опубликовать свое фото в молодости. «Расчехлим архивы», – добавила Жанна.  

«Этой фотографии 20 лет». Жанна Бадоева показала себя на первом курсе института-4

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

В комментариях отметили, что женщина совсем не изменилась, а некоторые подчеркнули, что Бадоева – вылитая Моника Белуччи.  

Как выйти замуж за иностранца. Жанна Бадоева рассказала секреты (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Жанна Бадоева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби
23 октября 2019 07:49

Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби

Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована в Москве
23 октября 2019 07:47

Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована в Москве

Слишком толстый кот застрял в любимой хозяйской вазе. Её пришлось разбить
22 октября 2019 15:41

Слишком толстый кот застрял в любимой хозяйской вазе. Её пришлось разбить