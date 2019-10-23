«Этой фотографии 20 лет». Жанна Бадоева показала себя на первом курсе института
Жанна Бадоева показала свое студенческое фото.
Снимок телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram. Бадоева отметила, что с тех пор, как было сделано это фото, прошло очень много времени.
Жанна Бадоева:
Этой фотографии лет 20! Первый курс института! Столько времени уже прошло.
Фото: instagram.com/zhanna_badoeva
Телеведущая предложила подписчикам запустить флешмоб, суть которого в том, чтобы опубликовать свое фото в молодости. «Расчехлим архивы», – добавила Жанна.
Фото: instagram.com/zhanna_badoeva
В комментариях отметили, что женщина совсем не изменилась, а некоторые подчеркнули, что Бадоева – вылитая Моника Белуччи.
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