«Этой фотографии 20 лет». Жанна Бадоева показала себя на первом курсе института

Жанна Бадоева показала свое студенческое фото.

Снимок телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram. Бадоева отметила, что с тех пор, как было сделано это фото, прошло очень много времени.

Жанна Бадоева:

Этой фотографии лет 20! Первый курс института! Столько времени уже прошло.