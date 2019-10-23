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Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована в Москве

23 октября 2019 07:47
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Новости России. В Москве госпитализировали Елену Малышеву. 

Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.  

Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована в Москве-1

Фото: instagram.com/malysheva.live

Малышева сообщила, что впервые в жизни у нее поднялось артериальное давление до очень высоких цифр – 200 на 130.  

Теледоктор добавила, что у нее случился гипертонический криз и пришлось вызывать врачей на дом. Елена Малышева записала несколько видео и опубликовала пост, в котором дала четкую инструкцию, как действовать при резком скачке давления.  

Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована в Москве-4

Фото: instagram.com/malysheva.live

Елена Малышева: 
Давление – это всегда угроза инсульта. Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно. 

Телеведущую доставили в Боткинскую больницу ночью. Утром Малышева записала ролик о своем самочувствии и сообщила, что давление пришло в норму и все анализы в идеальном состоянии.

Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована в Москве-7

Фото: instagram.com/malysheva.live

Теледоктор поблагодарила врачей за оказанную помощь и семью за поддержку, а затем решила поехать на работу.  

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# Звезды # калейдоскоп # Елена Малышева # Фотофакт

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