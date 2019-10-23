Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована в Москве

Новости России. В Москве госпитализировали Елену Малышеву.
Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.
Новости России. В Москве госпитализировали Елену Малышеву.
Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/malysheva.live
Малышева сообщила, что впервые в жизни у нее поднялось артериальное давление до очень высоких цифр – 200 на 130.
Теледоктор добавила, что у нее случился гипертонический криз и пришлось вызывать врачей на дом. Елена Малышева записала несколько видео и опубликовала пост, в котором дала четкую инструкцию, как действовать при резком скачке давления.
Фото: instagram.com/malysheva.live
Елена Малышева:
Давление – это всегда угроза инсульта. Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно.
Телеведущую доставили в Боткинскую больницу ночью. Утром Малышева записала ролик о своем самочувствии и сообщила, что давление пришло в норму и все анализы в идеальном состоянии.
Фото: instagram.com/malysheva.live
Теледоктор поблагодарила врачей за оказанную помощь и семью за поддержку, а затем решила поехать на работу.
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