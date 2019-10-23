Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована в Москве

Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.

Малышева сообщила, что впервые в жизни у нее поднялось артериальное давление до очень высоких цифр – 200 на 130.

Теледоктор добавила, что у нее случился гипертонический криз и пришлось вызывать врачей на дом. Елена Малышева записала несколько видео и опубликовала пост, в котором дала четкую инструкцию, как действовать при резком скачке давления.