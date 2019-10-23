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Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби

23 октября 2019 07:49
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Через тернии к звездам! Герои этого сюжета превратили хобби в любимую работу. На личном примере доказали, что хорошо зарабатывать и при этом быть счастливыми – легко. Волшебная истина – заниматься тем, что приносит удовольствие.

Дмитрий Бирало, бондарь:
Я беру доску и смотрю, что с ней можно сделать, если это не заказ. Если это заказ, то, наоборот, подбираю доску под то, что нужно сделать.

Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби-1

Анастасия Адамович, художник по куклам:
То, что мы видим волосики – это окрашенная шерсть козы, ламы, либо я ее окрашиваю, потому что любой самый тонкий человеческий волос в масштабе куклы очень грубый и жесткий.

Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби-4

Творческая история Дмитрия началась десять лет назад и продолжается до сих пор. Он изготавливает из дерева бочки, купели, декоративную мебель и предметы интерьера. Прежде чем заниматься делом всей жизни, мужчина долгое время работал совершенно в другой сфере. В один прекрасный день решил зарабатывать на жизнь бондарством. Триумф настиг быстро. Заказчики потянулись даже из-за границы.

Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби-7

Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби-9

Дмитрий Бирало:
Эти часы, в общей сложности, делались, наверное, неделю, может, больше. Выбрал доску, сама доска подсказала идею, обработка и заливка смолой. Дуб чем характерен? Тем, что его суки не являются недостатком, а наоборот, подчеркивают красоту этого дерева.

Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби-12

От двух недель до восьми месяцев – столько времени требуется Анастасии, чтобы сотворить шедевр. Девушка создает авторские куклы. Они словно живые: с румяными щечками, ресницами и глубокими глазами. Образ художница продумывает до мельчайших деталей. Будь это стильная шляпка, пуговицы или изысканные башмачки – все мастерит вручную.

Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби-15

Анастасия Адамович:
У меня куклы слегка подвижные, то есть это не игровой вариант, но если вы захотите немного подвинуть ручку или ножку и посадить так, как больше нравится вам, то вы можете это сделать.

Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби-18

Хобби Анастасии превратилось в любимое дело двенадцать лет назад. Творчество девушки сначала оценили друзья, затем оно получило признание среди совершенно незнакомых людей. Авторские куклы уникальны. Художница не повторяет свою работу дважды.

Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби-21

Анастасия Адамович:
Это не просто девочка, которая в платьице сидит, я стараюсь делать персонажную куклу, у которой есть своя история. То есть, на самом деле, если вы посмотрите, я вам расскажу про любую: почему у нее в руках расческа и почему у нее такой костюм.

Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби-24

Юлия Самусенко, корреспондент:
Если вы тоже хотите добиться успехов в продвижении своего хобби – сконцентрируйтесь на чем-то одном. Именно так вы сможете повысить вероятность получения солидного дохода.

Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби-27

И это, действительно, важно! Ведь в погоне за фурором многие люди не могут четко определиться со сферой деятельности и пускаются во все тяжкие. В результате – не добиваются успеха ни в одном из направлений. Вдохновляйтесь и занимайтесь тем, с чем справитесь лучше многих.

# Хобби # калейдоскоп # Дмитрий Бирало # Анастасия Адамович # Фотофакт # общество

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