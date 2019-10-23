Он делает уникальные предметы интерьера из дерева, а она – куклы с историей. Как заработать на хобби

Через тернии к звездам! Герои этого сюжета превратили хобби в любимую работу. На личном примере доказали, что хорошо зарабатывать и при этом быть счастливыми – легко. Волшебная истина – заниматься тем, что приносит удовольствие. Дмитрий Бирало, бондарь:

Я беру доску и смотрю, что с ней можно сделать, если это не заказ. Если это заказ, то, наоборот, подбираю доску под то, что нужно сделать.

Анастасия Адамович, художник по куклам:

То, что мы видим волосики – это окрашенная шерсть козы, ламы, либо я ее окрашиваю, потому что любой самый тонкий человеческий волос в масштабе куклы очень грубый и жесткий.

Творческая история Дмитрия началась десять лет назад и продолжается до сих пор. Он изготавливает из дерева бочки, купели, декоративную мебель и предметы интерьера. Прежде чем заниматься делом всей жизни, мужчина долгое время работал совершенно в другой сфере. В один прекрасный день решил зарабатывать на жизнь бондарством. Триумф настиг быстро. Заказчики потянулись даже из-за границы.

Дмитрий Бирало:

Эти часы, в общей сложности, делались, наверное, неделю, может, больше. Выбрал доску, сама доска подсказала идею, обработка и заливка смолой. Дуб чем характерен? Тем, что его суки не являются недостатком, а наоборот, подчеркивают красоту этого дерева.

От двух недель до восьми месяцев – столько времени требуется Анастасии, чтобы сотворить шедевр. Девушка создает авторские куклы. Они словно живые: с румяными щечками, ресницами и глубокими глазами. Образ художница продумывает до мельчайших деталей. Будь это стильная шляпка, пуговицы или изысканные башмачки – все мастерит вручную.

Анастасия Адамович:

У меня куклы слегка подвижные, то есть это не игровой вариант, но если вы захотите немного подвинуть ручку или ножку и посадить так, как больше нравится вам, то вы можете это сделать.

Хобби Анастасии превратилось в любимое дело двенадцать лет назад. Творчество девушки сначала оценили друзья, затем оно получило признание среди совершенно незнакомых людей. Авторские куклы уникальны. Художница не повторяет свою работу дважды.

Анастасия Адамович:

Это не просто девочка, которая в платьице сидит, я стараюсь делать персонажную куклу, у которой есть своя история. То есть, на самом деле, если вы посмотрите, я вам расскажу про любую: почему у нее в руках расческа и почему у нее такой костюм.

Юлия Самусенко, корреспондент:

Если вы тоже хотите добиться успехов в продвижении своего хобби – сконцентрируйтесь на чем-то одном. Именно так вы сможете повысить вероятность получения солидного дохода.