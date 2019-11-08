Насколько вы эрудированы? Попробуйте ответить на 13 каверзных вопросов

Что есть эрудированность? Это всесторонняя образованность. В наше время эрудированным быть не так-то просто, потому что если человек хочет добиться успеха, ему приходится быть узкоспециализированным.

Вчерашние школьники худо-бедно способны поговорить о физике, истории, биологии, химии и астрономии разом, но лет через двадцать такое могут провернуть совсем немногие.

Кроме того, есть определённые стереотипы, которые люди впитывают ещё в ранние годы своей жизни. Мы нашли несколько простых вопросов, способных бросить вызов вашим знаниям. Сможете ли вы считать себя эрудированным человеком, попробовав ответить на них?

Был ли Эйнштейн двоечником?

Нет. Миф появился из-за того, что в детстве у Эйнштейна были проблемы с речью, но к моменту поступления в школу будущий великий физик разговаривал не хуже своих одноклассников. Также известно, что он провалил поступление в ВУЗ. Но проблема была в гуманитарных науках, а по физике и математике Эйнштейн получил высший балл.

У золотых рыбок плохая память?

Нет. Часто можно услышать выражение: «память, как у золотой рыбки». Также утверждается, что эти животные забывают всё через три секунды. На самом деле ещё в 2003 году было проведено исследование, которое показало, что памяти золотых рыбок хватает не менее чем на три месяца.

Наполеон был очень низкого роста?

Тоже нет. Бонапарт был обычного роста для того времени: около 167 – 169 см. Дело в том, что Наполеон часто ходил в сопровождении Императорских гвардейцев, рост которых начинался от 178 см. На их фоне Бонапарт действительно казался невысоким.

Угадаете, для чего нужна эта штука? На это не смогли ответить даже знатоки «Что? Где? Когда?»