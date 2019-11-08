Насколько вы эрудированы? Попробуйте ответить на 13 каверзных вопросов
Что есть эрудированность? Это всесторонняя образованность. В наше время эрудированным быть не так-то просто, потому что если человек хочет добиться успеха, ему приходится быть узкоспециализированным.
Вчерашние школьники худо-бедно способны поговорить о физике, истории, биологии, химии и астрономии разом, но лет через двадцать такое могут провернуть совсем немногие.
Кроме того, есть определённые стереотипы, которые люди впитывают ещё в ранние годы своей жизни. Мы нашли несколько простых вопросов, способных бросить вызов вашим знаниям. Сможете ли вы считать себя эрудированным человеком, попробовав ответить на них?
Был ли Эйнштейн двоечником?
Нет. Миф появился из-за того, что в детстве у Эйнштейна были проблемы с речью, но к моменту поступления в школу будущий великий физик разговаривал не хуже своих одноклассников. Также известно, что он провалил поступление в ВУЗ. Но проблема была в гуманитарных науках, а по физике и математике Эйнштейн получил высший балл.
У золотых рыбок плохая память?
Нет. Часто можно услышать выражение: «память, как у золотой рыбки». Также утверждается, что эти животные забывают всё через три секунды. На самом деле ещё в 2003 году было проведено исследование, которое показало, что памяти золотых рыбок хватает не менее чем на три месяца.
Наполеон был очень низкого роста?
Тоже нет. Бонапарт был обычного роста для того времени: около 167 – 169 см. Дело в том, что Наполеон часто ходил в сопровождении Императорских гвардейцев, рост которых начинался от 178 см. На их фоне Бонапарт действительно казался невысоким.
Угадаете, для чего нужна эта штука? На это не смогли ответить даже знатоки «Что? Где? Когда?»
Зависят ли прыщи от генетики?
Да. Так что в прыщах можно смело обвинять родителей. У них же можно просить советы по борьбе с угрями, ведь мама или папа тоже прошли через подростковый возраст.
Приходят ли быки в ярость от красного цвета?
Нет. Быки вообще не всегда способны различить красный цвет. Их раздражают сам матадор и его резкие движения.
Хватает ли веганам и вегетарианцам белка?
Да. В целом человеку вполне достаточно растительной пищи для нормального существования. Однако веганам и вегетарианцам будет нелишним употреблять витамин В12, его нехватка может приводить к анемии и депрессии. И, конечно, крайне не рекомендуется растительная диета для детей.
Была ли разработка пишущей в космосе ручки простой тратой денег?
Нет. Денег на разработку потрачено было немало, но с тех пор ручка благополучно используется в космосе. Есть мнение, что в СССР космонавтам давали карандаши, однако графитовая пыль, которая возникает при их использовании, является пожароопасной и плохо сказывается на дыхательной системе. Поэтому, когда ручка была разработана, её закупали и для советских космонавтов. Есть сведения, что до этого применялись фломастеры.
Спасает ли приватный режим браузеров от отслеживания?
Нет, увы. Часто приватный режим нужен только для того, чтобы не сохранять историю интернет-сёрфинга. Быть хакером при использовании приватного режима не получится.
Жевательная резинка переваривается семь лет?
Нет. Жевательная резинка не усваивается совсем, но выходит из организма так же быстро, как и любая другая пища.
Сможете отгадать? Семь головоломок, которые вызвали бы затруднения даже у знатоков «Что? Где? Когда?»
Мухи живут сутки?
Нет. Только если человек не поможет оставить им сей бренный мир. В противном случае муха будет мешать спать от 20 до 30 дней.
Можно ли будить лунатика?
Да. Если разбудить ходящего во сне человека, он слегка удивится, осознав, что находится не в постели. А вот если не разбудить, то лунатик может пораниться.
Без пчёл человечество будет голодать?
Нет. Хотя это очень распространённый миф. Опыление пчёл полезно, но и без их трудов десять самых важных культур, составляющих 60% всего рациона человека, будут благополучно созревать.
Появятся ли два седых волоса на месте одного вырванного?
Нет. Это вообще сродни суеверию. С чего бы на месте одного волоса вырастать двум? Таким способом можно было бы избавляться от облысения. И в седых волосах нет ничего страшного.
Примеры девушек, которым идут седые волосы, можно посмотреть здесь.