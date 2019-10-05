Сможете отгадать? Семь головоломок, которые вызвали бы затруднения даже у знатоков «Что? Где? Когда?»
С давних пор люди придумывают загадки и создают головоломки, чтобы как-то себя развлечь. И, конечно, потренировать мозг. Хотя в наше время появилось множество самых разных способов времяпрепровождения, решение головоломок по-прежнему остаётся способом приятно скоротать вечерок и произвести впечатление на других.
Мы решили проверить свои способности и… пришли к разным результатам. Но появилась идея выбрать семь самых интересных загадок. Представляем их вашему вниманию. Ответы будут в конце.
Угадаете, для чего нужна эта штука? На это не смогли ответить даже знатоки «Что? Где? Когда?»
1. Продолжите последовательность: 4, 3, 3, 6, 4, 5, …, …, ….
2. Когда Уолт Дисней только начинал свой бизнес и построил первый парк развлечений, билеты туда стоили дороже, чем аттракционы конкурентов. На какую хитрость пошёл Дисней, чтобы люди всё равно ходили к нему?
3. В Индии существует выражение: «Можно разбудить того, кто спит». А кого разбудить нельзя?
4. Сумасшедший царь хочет казнить человека, но позволяет тому самостоятельно выбрать способ смерти. Какой вариант смерти должен выбрать человек, чтобы прожить как можно дольше?
5. В жизни человек получает это дважды. За третий и последующий разы приходится платить. Что это?
6. Отец сказал трём своим дочерям, что готов отдать их замуж. Однако своё наследство он завещает только одному из мужчин. После этого отец велел каждой дочери поставить на одинаковый огонь одинаковые чайники из одинаковых материалов и с одинаковым количеством воды, пообещав, что всё завещает мужу той дочери, у которой вода закипит быстрее. Победила младшая дочь, которая вообще не хотела замуж. Как ей это удалось?
7. Существует путь, по которому невозможно пройти или проехать. И это не жизненный путь. Так какой?
Ответы:
1. Цифры показывают число букв в последовательности цифр от 1 до 9 – один (4), два (3), три (3). Соответственно, в последних трёх пропусках должны быть цифры 4, 6, 6.
2. Дисней разместил кассы в центре парка. Пока родители шли к ним, дети успевали увидеть множество аттракционов и так сильно захотеть покататься на них, что родителям приходилось покупать дорогие билеты.
3. Здесь на помощь приходит Капитан Очевидность. Разбудить нельзя того, кто не спит. Или того, кто притворяется спящим.
4. Смерть от старости. Царь предложил выбрать способ смерти, а не способ казни.
5. Зубы. Сперва у человека вырастают молочные, а потом постоянные. Если они выпадают, приходится вставлять новые или покупать вставную челюсть.
6. Не поднимала крышку чайника. Младшая дочь не хотела замуж, а потому не поднимала крышку чайника и не выпускала пар, поэтому вода в её чайнике закипела быстрее. Старшие сёстры с нетерпением всё время поднимали крышку и проверяли, у кого вода закипит быстрее.
7. Млечный путь.