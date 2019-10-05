Сможете отгадать? Семь головоломок, которые вызвали бы затруднения даже у знатоков «Что? Где? Когда?»

С давних пор люди придумывают загадки и создают головоломки, чтобы как-то себя развлечь. И, конечно, потренировать мозг. Хотя в наше время появилось множество самых разных способов времяпрепровождения, решение головоломок по-прежнему остаётся способом приятно скоротать вечерок и произвести впечатление на других. Мы решили проверить свои способности и… пришли к разным результатам. Но появилась идея выбрать семь самых интересных загадок. Представляем их вашему вниманию. Ответы будут в конце. Угадаете, для чего нужна эта штука? На это не смогли ответить даже знатоки «Что? Где? Когда?»

Фото: pixabay.com

1. Продолжите последовательность: 4, 3, 3, 6, 4, 5, …, …, …. 2. Когда Уолт Дисней только начинал свой бизнес и построил первый парк развлечений, билеты туда стоили дороже, чем аттракционы конкурентов. На какую хитрость пошёл Дисней, чтобы люди всё равно ходили к нему? 3. В Индии существует выражение: «Можно разбудить того, кто спит». А кого разбудить нельзя? 4. Сумасшедший царь хочет казнить человека, но позволяет тому самостоятельно выбрать способ смерти. Какой вариант смерти должен выбрать человек, чтобы прожить как можно дольше? 5. В жизни человек получает это дважды. За третий и последующий разы приходится платить. Что это? 6. Отец сказал трём своим дочерям, что готов отдать их замуж. Однако своё наследство он завещает только одному из мужчин. После этого отец велел каждой дочери поставить на одинаковый огонь одинаковые чайники из одинаковых материалов и с одинаковым количеством воды, пообещав, что всё завещает мужу той дочери, у которой вода закипит быстрее. Победила младшая дочь, которая вообще не хотела замуж. Как ей это удалось? 7. Существует путь, по которому невозможно пройти или проехать. И это не жизненный путь. Так какой?

Фото: pixabay.com