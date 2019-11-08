Как выглядит птенец голубя? Показываем две самые большие голубятни Минска

Юрий Белькевич, голубевод:

Вот этому неделька.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Для кого-то спорт, а для кого-то отдушина. Сегодня мы узнаем, где в столице поселились голуби.

Юрий Белькевич гонял голубей по крышам с самого детства и ездил за сизокрылыми на Сторожевку. Повзрослев, тренер по плаванию перешел в высшую касту – спортсменов. Юрий Белькевич:

Вот это мой марафонец, который 2 раза прошел по 940 км.

Для своих чемпионов минчанин даже купил квартиру в Серебрянке. Вместе с сыном оформляет паспорта. Следит за здоровьем и рационом.

Юрий Белькевич:

Долларов 100 минимум на зерно, плюс вакцины и витамины.

3-этажный дом дяди Толи – достопримечательность Комаровки, а хозяина называют крестным отцом голубеводства. Занимается пернатыми уже более полувека! На них, как в том фильме, собирал по копеечке.

Анатолий Вебер, голубевод:

В 70-ых годах бутылки собирали, чтобы сдать и купить голубей. Голуби успокаивают. Придешь, бывает, разнервничаешься, посмотришь, а они такие безобидные ходят.

На первом этаже соседствуют иностранцы из Нидерландов, чемпионы на пенсии и даже лесные жители. Друзья-орнитологи знают: благородный хозяин не обделит зерном и спасет от магнитных бурь. Голуби, кстати, очень метеозависимы.

Анатолий Вебер:

Мне на голову садятся, когда голодные. У них есть птичье молоко, кстати!

Как бы это не звучало, но у птиц с родословной все браки по расчету. Голубая кровь на руку в спорте. И неудивительно, что за свою карьеру подопечные Анатолия принесли не один десяток наград. Анатолий Вебер:

700 км, 12 часов 6 минут пускали возле Орла, у меня даже кубок есть. Залезть к ним в мозги еще ни один европейский и американский институт не смог. Как голубь находит свой дом, преодолевая такое расстояние и развивая скорость до 100 км/ч, никто не знает.

Юрий Белькевич:

В Англии есть даже памятники голубям, потому что во время войны они спасали подводные лодки. Голуби – долгожданные гости на свадьбах и праздниках. Несмотря на это, в Минске голубятен все меньше. И не без причин. Чтобы оформить прописку любимцу, придется пройти с десяток инстанций.

Анатолий Вебер:

Люди останавливаются, стоят по полчаса, по часу. Говорят: «Большое спасибо! А то мы думали, что голубей уже никто не держит». Слова благодарности стоят больше денег.

Между тем, подхватить инфекцию можно только от диких голубей в городе. Ну, а с такими спортсменами-комсомольцами можно дружить.