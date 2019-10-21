Вот как выглядят девушки до 27 лет, которые рано поседели. И они прекрасны
Первые седые волосы могут испугать любого.
Женщины, волосы которых рано поседели, с гордостью показывают свои серебряные пряди и отмечают, что в жизни есть более важные вещи, чем навязанные стандарты красоты.
Коллекция фотографий женщин со всего мира была собрана в Instagram-аккаунте. Кампания нацелена на то, чтобы доказать, что неокрашенные седые волосы могут быть красивыми, сообщает Daily Mail.
Вот некоторые из примеров.
27-летняя девушка призналась, что седеет с 17 лет. Она рассказала пользователям соцсетей, что никогда не красила волосы, потому что считала, что седина является частью ее образа.
Еще одна девушка рассказала, что прошел почти год с тех пор, как она начала седеть. Ей нравятся ее волосы все больше и больше с каждым днем. Она даже отметила, что некоторые похвалили ее за то, что она нашла «такую хорошую краску для волос».
Итальянка восемь месяцев отращивала свои седые волосы.
Еще одна девушка призналась, что она красила волосы в течение 15 лет, пока не уехала на год, чтобы путешествовать по миру. «Отзывы о моих седых прядях были настолько позитивными, что побудили меня оставить их».
Айрис из Бразилии рассказала, что она выщипывала свои седые волосы, впервые заметив их в возрасте 21 года. Сейчас она начала отращивать серые пряди и чувствует себя «особенной и красивой».
Другая женщина сказала, что она начала замечать, что ее серебряные волосы продолжают появляться после окраски хной. После пяти лет непрерывного окрашивания девушка решила перестать это делать.
Прошло больше года с тех пор, как эта девушка в последний раз красила волосы. «Я люблю свои волосы. Я с восхищением наблюдаю, как серебро медленно пробирается сквозь тьму».
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