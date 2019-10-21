Вот как выглядят девушки до 27 лет, которые рано поседели. И они прекрасны

Первые седые волосы могут испугать любого.

Женщины, волосы которых рано поседели, с гордостью показывают свои серебряные пряди и отмечают, что в жизни есть более важные вещи, чем навязанные стандарты красоты.

Коллекция фотографий женщин со всего мира была собрана в Instagram-аккаунте. Кампания нацелена на то, чтобы доказать, что неокрашенные седые волосы могут быть красивыми, сообщает Daily Mail.

Вот некоторые из примеров.

27-летняя девушка призналась, что седеет с 17 лет. Она рассказала пользователям соцсетей, что никогда не красила волосы, потому что считала, что седина является частью ее образа.