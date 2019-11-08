«Я висела на одной руке с микрофоном, ноги болтаются». Инна Афанасьева – о курьёзе на праздновании 1000-летия Бреста

Случались ли на концерте у Инны Афанасьевой какие-то курьезы, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Был случай на 1000-летии Бреста. Я выходила первым номером, у меня был такой пролог, я была на больших каблуках. Там была огромная трехэтажная сцена, очень такая мощная конструкция. Когда возвращалась назад, мне нужно было быстренько пробежать, за 20 минут нужно было переодеться, вернуться и уже на свой выход выйти. Когда ушла со сцены, я за кулисами со своими каблуками летела, как могла и повисла на этих стропилах, мне нужно было не уронить микрофон. Я висела на одной руке с микрофоном и ноги болтаются внизу. У меня все руки были в синяках! И я выхожу на сцену, а все должно быть красиво и шоу продолжается.