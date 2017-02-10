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Спустя три года английский язык вернулся в метрополитен Минска

10 февраля 2017 10:32
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Новости Беларуси. Английский язык вернулся в столичный метрополитен. В последний раз минское метро «говорило» на английском во время проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Тогда в столицу приехали тысячи иностранных болельщиков.

В эти дни Минск тоже готовится принять большое число зарубежных гостей. Уже с 12 февраля в Беларуси начнет действовать безвизовый режим для граждан 80 стран.

Пока английский звучит только на «Автозаводской» линии минского метро. Но в скором времени его услышат и пассажиры «Московской» ветки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Минское метро

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