Наш папа. Дети и внуки Николая Мирного трогательно поздравили его с днем рождения
Новости Беларуси. 12 февраля день рождения празднует заслуженный тренер Республики Беларусь – Николай Мирный. Ему исполнилось 68 лет.
С праздником Николая Николаевича трогательным видео поздравила его семья. 7-минутный ролик был опубликован в Instagram супруги Максима Мирного – Ксении.
Фото: instagram.com/xsanka31
На кадрах ролика – семейные фото и теплые поздравления от семьи.
Николай Мирный: Звание «заслуженного» дедушки я получил благодаря Максиму!
Видео построено как сказка, которая называется «Сказка о Мирном Короле». В ней Максим Мирный читает отцу стихи, а внуки – Демид, Петра, Мелания и Трофим – делятся историями, связанными с дедушкой.
Фото: instagram.com/nik_nik_mir
В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали Николаю Мирному здоровья и счастья.
Несколько лет назад Николай Николаевич дал большое интервью нашему телеканалу накануне юбилея (читать далее).