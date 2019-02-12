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Наш папа. Дети и внуки Николая Мирного трогательно поздравили его с днем рождения

12 февраля 2019 13:26
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Новости Беларуси. 12 февраля день рождения празднует заслуженный тренер Республики Беларусь – Николай Мирный. Ему исполнилось 68 лет.

С праздником Николая Николаевича трогательным видео поздравила его семья. 7-минутный ролик был опубликован в Instagram супруги Максима Мирного – Ксении.

Наш папа. Дети и внуки Николая Мирного трогательно поздравили его с днем рождения-1

Фото: instagram.com/xsanka31

На кадрах ролика – семейные фото и теплые поздравления от семьи.

Николай Мирный: Звание «заслуженного» дедушки я получил благодаря Максиму!

Видео построено как сказка, которая называется «Сказка о Мирном Короле». В ней Максим Мирный читает отцу стихи, а внуки – Демид, Петра, Мелания и Трофим – делятся историями, связанными с дедушкой. 

Наш папа. Дети и внуки Николая Мирного трогательно поздравили его с днем рождения-4

Фото: instagram.com/nik_nik_mir

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали Николаю Мирному здоровья и счастья.

Несколько лет назад Николай Николаевич дал большое интервью нашему телеканалу накануне юбилея (читать далее).

# Белорусские спортсмены # калейдоскоп # Николай Мирный # Ксения Мирная # Максим Мирный

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