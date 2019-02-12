Наш папа. Дети и внуки Николая Мирного трогательно поздравили его с днем рождения

Новости Беларуси. 12 февраля день рождения празднует заслуженный тренер Республики Беларусь – Николай Мирный. Ему исполнилось 68 лет. С праздником Николая Николаевича трогательным видео поздравила его семья. 7-минутный ролик был опубликован в Instagram супруги Максима Мирного – Ксении.

Фото: instagram.com/xsanka31

На кадрах ролика – семейные фото и теплые поздравления от семьи. Николай Мирный: Звание «заслуженного» дедушки я получил благодаря Максиму! Видео построено как сказка, которая называется «Сказка о Мирном Короле». В ней Максим Мирный читает отцу стихи, а внуки – Демид, Петра, Мелания и Трофим – делятся историями, связанными с дедушкой.

Фото: instagram.com/nik_nik_mir