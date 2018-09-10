На юге Африки слоны и жирафы гуляют по заснеженным холмам. Фотофакт

Новости ЮАР. На днях в Южной Африке пошёл снег. Местные жители и приезжие начали фотографировать животных и делиться снимками в соцсетях.
«Снег в сентябре»,
Новости ЮАР. На днях в Южной Африке пошёл снег. Местные жители и приезжие начали фотографировать животных и делиться снимками в соцсетях.
«Снег в сентябре»,
Фото: instagram.com/hunting_and_wildlife_breeding
«Местные животные наслаждаются солнцем»,
Фото: instagram.com/mustangmackay
«Крупный рогатый скот в снегу, Южная Африка… Так рад, что мы взяли поездку, чтобы поиграть в снегу и сфотографировать нетипичные пейзажи, по крайней мере, для Южной Африки»,
Фото: instagram.com/matthew_verwey
Снег в Африке не является чем-то исключительным, но и обычным это природное явление не назовёшь. В январе 2018 года мы рассказывали, что в Сахаре выпал снег.
Месяцем позже произошёл аналогичный случай – здесь подробнее.