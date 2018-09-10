На юге Африки слоны и жирафы гуляют по заснеженным холмам. Фотофакт

Новости ЮАР. На днях в Южной Африке пошёл снег. Местные жители и приезжие начали фотографировать животных и делиться снимками в соцсетях. «Снег в сентябре»,

Фото: instagram.com/hunting_and_wildlife_breeding

«Местные животные наслаждаются солнцем»,

Фото: instagram.com/mustangmackay

«Крупный рогатый скот в снегу, Южная Африка… Так рад, что мы взяли поездку, чтобы поиграть в снегу и сфотографировать нетипичные пейзажи, по крайней мере, для Южной Африки»,

Фото: instagram.com/matthew_verwey