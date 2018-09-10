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На юге Африки слоны и жирафы гуляют по заснеженным холмам. Фотофакт

10 сентября 2018 14:01
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Новости ЮАР. На днях в Южной Африке пошёл снег. Местные жители и приезжие начали фотографировать животных и делиться снимками в соцсетях.  

«Снег в сентябре»,  

На юге Африки слоны и жирафы гуляют по заснеженным холмам. Фотофакт-1

Фото: instagram.com/hunting_and_wildlife_breeding  

«Местные животные наслаждаются солнцем»,  

На юге Африки слоны и жирафы гуляют по заснеженным холмам. Фотофакт-4

Фото: instagram.com/mustangmackay  

«Крупный рогатый скот в снегу, Южная Африка… Так рад, что мы взяли поездку, чтобы поиграть в снегу и сфотографировать нетипичные пейзажи, по крайней мере, для Южной Африки»,  

На юге Африки слоны и жирафы гуляют по заснеженным холмам. Фотофакт-7

Фото: instagram.com/matthew_verwey  

Снег в Африке не является чем-то исключительным, но и обычным это природное явление не назовёшь. В январе 2018 года мы рассказывали, что в Сахаре выпал снег.  

Месяцем позже произошёл аналогичный случай – здесь подробнее.  

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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