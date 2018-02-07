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Капризы природы: в пустыне Сахара повторно выпал снег

07 февраля 2018 08:35
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Новости Алжира. В пустыне Сахара выпал снег. Это уже второй подобный факт с начала 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Капризы природы: в пустыне Сахара повторно выпал снег-1

Капризы природы: в пустыне Сахара повторно выпал снег-3

С 2016 здесь снег выпадал четырежды, хотя ранее такого не происходило десятки лет. Разумеется, «каприз природы» вызывает повышенный интерес как у местных жителей, так и туристов, которые спешат сфотографировать заснеженные  дюны.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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