Капризы природы: в пустыне Сахара повторно выпал снег

Новости Алжира. В пустыне Сахара выпал снег. Это уже второй подобный факт с начала 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2016 здесь снег выпадал четырежды, хотя ранее такого не происходило десятки лет. Разумеется, «каприз природы» вызывает повышенный интерес как у местных жителей, так и туристов, которые спешат сфотографировать заснеженные дюны.