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В Сахаре выпал снег в четвёртый раз за 37 лет

09 января 2018 07:57
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Новости Алжира. В Сахаре второй раз за два года выпал снег.

Как сообщает издание TSA, снег в пустыне возле города Айн-Сефра пошёл утром 7 января. К вечеру этого же дня он начал таять, но к тому моменту уже выпало 40 сантиметров осадков.

Нормальной температурой в январе для этого региона считается от 6°С до 12°С.

Снег выпадает в пустыне уже четвёртый раз за 37 лет. В предыдущий раз снегопад в Сахаре был зафиксирован в конце 2016 года.

Русскоязычные пользователи соцсетей встретили новость с юмором.

«Даже в САХАРЕ падает снег, но только не в твоем городе»,

«Дорогие экологи, объясните, это хорошо или плохо? Мне негодовать или хвалить кого-нибудь?»,

«Ставь класс, если в пустыне больше снега, чем в твоем городе»,

«Ну, а в Беларуси тепло».

В конце декабря в Мексике начались морозы.

Снег выпал впервые за несколько десятилетий – здесь подробнее.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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