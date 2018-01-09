В Сахаре выпал снег в четвёртый раз за 37 лет

Новости Алжира. В Сахаре второй раз за два года выпал снег.

Как сообщает издание TSA, снег в пустыне возле города Айн-Сефра пошёл утром 7 января. К вечеру этого же дня он начал таять, но к тому моменту уже выпало 40 сантиметров осадков.

Нормальной температурой в январе для этого региона считается от 6°С до 12°С.

Снег выпадает в пустыне уже четвёртый раз за 37 лет. В предыдущий раз снегопад в Сахаре был зафиксирован в конце 2016 года.

Русскоязычные пользователи соцсетей встретили новость с юмором.

«Даже в САХАРЕ падает снег, но только не в твоем городе»,

«Дорогие экологи, объясните, это хорошо или плохо? Мне негодовать или хвалить кого-нибудь?»,

«Ставь класс, если в пустыне больше снега, чем в твоем городе»,

«Ну, а в Беларуси тепло».

В конце декабря в Мексике начались морозы.