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На верхушке будет скрипичный световой ключ. Рассказываем о самых необычных ёлках Минска

21 ноября 2019 09:36
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Какие ёлки удивят жителей Минска в этом году, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Сергей Ивкин, инженер-конструктор КПУП «Минскреклама»:
В этом году мы можем удивить наших жителей города ёлкой у филармонии, где на верхушке будет объёмный скрипичный световой ключ и вся поверхность будет украшена музыкальными знаками и нотами, и дополнительно еще специальными световыми игрушками.

У библиотеки будет тематическая ёлка с буквой «А» на световой верхушке и алфавитом по периметру всей поверхности.

У Ратуши ёлка будет с новыми световыми конструкциями, с шарами и световым гирляндами.

Праздничную иллюминацию в Минске зажгут 14 декабря

# Новый год # калейдоскоп # Сергей Ивкин # Фотофакт # общество

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