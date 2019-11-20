«Делала один макет 78 раз». Уникальные наборы для чаепития создает белоруска

Когда холодный ветер угрожает душевному спокойствию, самое время заняться лепкой. Татьяна Погудина начала эксперименты с полимерной глиной 3 года назад. А сегодня девушка проводит мастер-классы и создает уникальные наборы для чаепития – кружки и ложки, украшенные миниатюрными сладостями.

Татьяна Погудина, мастер по лепке из полимерной глины: Для того, чтобы начать, нам нужны белые листы А4, зубная щетка, зубочистка, сама глина и желание. Самое главное – это запастись терпением и не психовать, когда что-то не получается. Повторите одно изделие три-пять раз. У меня были ложки, для которых я делала один макет 78 раз.

На создание ложки с аппетитным десертом у Татьяны уходит около часа. Сначала мастерица выбирает материал для будущего изделия, а потом разминает глину, чтобы та стала пластичной.

Татьяна Погудина:

Для работы вам понадобятся только самые необходимые базовые цвета, которые продаются в наборах. Не покупайте сложные цвета: сиреневые и бордовые. Купите самые основные: желтый, красный, черный, белый и уже смешивая их, вы получите больше интересных оттенков.

Затем, как на кухне. В специальных молдах будущему пирожному придается форма. Тесто подрумянивается сухой пастелью.