Павел Пестель. Переписанная история декабристов, или Для чего из заговорщиков делают революционеров

Историки не прекратят спорить о декабристах – кем были, какую роль сыграли в судьбе России. Потому что в оценках их поступка одной правды нет. И это касается всех, кто 14 декабря 1825 года вышел на Сенатскую площадь Петербурга – брать власть. Ничего не получилось. В итоге погибли 1270 человек. Из них 150 детей и 80 женщин, которые пришли поглазеть на восстание военных. Бунтовщиков осудили. Из почти двухсот заговорщиков кого приговорили к пожизненной каторге, кого просто сослали в Сибирь, десятки офицеров разжаловали и отправили воевать на Кавказ. Пятерых казнили. Этих мы помним поименно: Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьёв-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Пётр Каховский.

Главным у них был Пестель. Он обладал блестящим умом, имел властолюбивый и решительный характер. Сын губернатора Сибири - сенатора, герой войны 1812 года, он уже в 28 лет стал полковником. Пушкин им восхищался.

Давайте же посмотрим на него внимательнее. Что перевернулось в голове юноши, родившегося с серебряной ложкой во рту? Почему он стал противником власти, этот, как сегодня бы сказали, мажор? Историки объясняют так. Пестель в военных походах побывал в европейских столицах, посмотрел на тамошнюю жизнь, а в окопах ближе узнал простой народ и, как многие молодые мыслящие офицеры, загорелся идеей построить другую Россию. Как? Пестель считал, что надо уничтожить самодержавие, принять конституцию, ликвидировать сословные привилегии. Аграрный вопрос предлагал решить освобождением крестьян и наделением их землёй. Достижение цели он видел в создании тайных обществ и государственном перевороте с истреблением всей императорской семьи. В этом вопросе среди его друзей-заговорщиков были разногласия. Но подавляющий своим авторитетом Пестель настаивал: мало убить одного царя, - нельзя и наследников оставлять живыми. Какой кровожадный! Он знал историю кровавых европейских революций.

Почему затея так бездарно провалилась? Вот лишь несколько причин. Декабрьское выступление не было подготовленным и вышло спонтанным. Офицерам пришлось обманом выводить солдат на площадь, скрыв истинный замысел акции, и потому в результате вместо поддержки получили растерянность и непонимание. Некоторые из активных членов тайного общества накануне выступления вдруг пошли на попятную. Храбрейший из офицеров-фронтовиков Александр Якубович в последний момент отказался идти арестовывать царскую семью. Петр Каховский должен был убить императора, но испугался. У него хватило духа выстрелить в спину прославленному генералу Милорадовичу. Князь Сергей Трубецкой вообще не явился утром на площадь.

Что ж за публика такая собралась под знаменами тайных обществ? На допросах, которые проводил нередко сам Николай I, декабристы раскаивались, «сливали» планы и своих товарищей. Выгораживая себя, многие указывали на Пестеля. Павел поначалу вел себя дерзко, но под конец целыми списками, кого мог вспомнить, начал выдавать соратников. Поэт Рылеев поиграл в благородство, взяв всю вину на себя, но в конце концов раскрыл все карты заговорщиков. Некоторые писали покаянные письма, на коленях молили о пощаде. В интернете есть сохранившиеся оригиналы подробных протоколов допросов, которые не только говорят о тех декабрьских событиях, но и характеризуют их участников. Чтение их, скажу я вам, заставляет забыть всё, что толковали нам советские учебники.

Павла Пестеля и четверых его соратников приговорили к четвертованию. Однако Николай I не хотел начинать свое царствование с крови, поэтому топор заменили веревкой. Заговорщики вместе 25 июля 1826 года взошли на виселицу. Так всё закончилось.

Между тем, для нас непривычно, что семьям, потерявшим кормильцев, специальным указом императора было назначено денежное вспоможение, никто из родственников осужденных не был ущемлен по службе и в дворянских привилегиях. Один из братьев Пестеля, например, стал сенатором и губернатором в Симферополе, другой дослужился до поста владимирского вице-губернатора. Удивительно, но так было. Это позже, уже в стране торжествующего народовластия, не стеснялись весь род оппонентов вырезать под корень.

Все от истории хотят получать прибыль. Большевики извлекли свои дивиденды простым способом. Тех, кто выступал против царей, они признали героями и идейными борцами. Болотников, Разин, Пугачев, декабристы, народовольцы… Ленин окрестил Пестеля и компанию революционерами, и с тех пор в истории на Сенатской площади появились другие акценты. Те были за народ, и мы - за народ. Те выступали за справедливость, равенство, свободы, и наши цели такие же. Лучших параллелей для захвата дворцов и укрепления новой власти и искать не надо было. К тому же именем народа можно любые действия оправдывать. И это ерунда, что декабристы были «страшно далеки от народа». Кто из вас хорошо учился в школе, тот помнит эти ленинские слова. На самом же деле, как видим, цель оправдывает средства.

А всех последующих «декабристов» - тех, кто уже после 1917 года выражал своё недовольство властью, называли контрой, врагами народа, антисоветчиками. Эти тоже уже стали частью истории. Того прошлого, которое всегда есть охотники переписать. Причем, именем народа.

Ваш В.Д.