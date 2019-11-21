Праздничную иллюминацию в Минске зажгут 14 декабря

Совсем скоро Минск станет в несколько раз красивее и ярче. Службы столицы уже вовсю готовят новогоднюю иллюминацию.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – инженер-конструктор КПУП «Минскреклама» – Сергей Ивкин.

Когда зажгут праздничную иллюминацию в этом году в нашей столице?

Сергей Ивкин, инженер-конструктор КПУП «Минскреклама»:

Праздничную иллюминацию на наших елках, которую мы сейчас устанавливаем по всему городу, должна заработать 14 декабря. С этого времени уже можно будет подходить и фотографироваться.