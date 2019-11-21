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Праздничную иллюминацию в Минске зажгут 14 декабря

21 ноября 2019 10:12
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Совсем скоро Минск станет в несколько раз красивее и ярче. Службы столицы уже вовсю готовят новогоднюю иллюминацию.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – инженер-конструктор КПУП «Минскреклама» – Сергей Ивкин.

Когда зажгут праздничную иллюминацию в этом году в нашей столице?

Сергей Ивкин, инженер-конструктор КПУП «Минскреклама»:
Праздничную иллюминацию на наших елках, которую мы сейчас устанавливаем по всему городу, должна заработать 14 декабря. С этого времени уже можно будет подходить и фотографироваться.

Праздничную иллюминацию в Минске зажгут 14 декабря-1

До какого числа можно будет всем этим любоваться?

Сергей Ивкин:
Скорее всего, до 14 января, до середины или до конца января.

Всю ночь будет гореть иллюминация или есть какой-то отрезок?

Сергей Ивкин:
До 24.00, может чуть позже.

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# Новый год # общество # Сергей Ивкин # Фотофакт

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