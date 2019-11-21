«В церковь собирается, может 3 раза поменять рубашку, чтобы было красиво и аккуратно». Рассказываем о 90-летнем звонаре

Вот уже 33 года он зазывает на службу и лечит души. Познакомимся с сельским звонарем.

Его называют Дядей Ваней и Михалычем. В деревне Косута Иван Анасович для всех родная душа. Приветствует звоном молодых, провожает усопших и прислуживает в алтаре. Ирина Есис, регент церковного хора:

Настолько интересный и ответственный человек. Приходит к нам во двор и говорит: «А я вам куриных яичек принес».

Отец Александр, настоятель храма в честь Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла:

Люди видят в нем своего родного деда. Всегда на большом позитиве и это влияет на человека. Иван Михайлович работал почтальоном и фельдшером на ветучастке. Принимал роды у коров по ночам, никому не отказывал в помощи. С верой был всегда. Мама пела в хоре, папа был церковным старостой. И в 86-м на пенсии стал звонить в Косутском храме. Плохой слух от рождения не помешал в благом деле.

Иван Анасович, звонарь, пономарь:

На «Верую» надо ударить 12 раз, на Евангелие – 7 раз. Кто вас научил? Иван Анасович:

Учил, был старичок Семен, он погиб на фронте.

Алла Якубик, дочь звонаря:

В церковь собирается, он может 3 раза поменять рубашку, чтобы было красиво и аккуратно. За час до службы он уже в церкви. В свои 90 дядя Ваня даст фору многим одногодкам. Обсуждает с соседями новости и колет дрова.

Иван Анасович:

Двое внуков и один правнук. Жена уже умерла, 4 года будет. С тех пор забираться на звонницу стало тяжело. Веревку от большого колокола протянули на первый этаж. Но для особых случаев Михайлович может дать концерт. К слову, все инструменты родом из XIX века.

Иван Анасович:

Во время советской власти все церкви были закрыты, а наша не закрыта, женщины не допустили. Самая ценная – Святая Богородица.

Отец Александр:

Мой сын Тихон быстро наверх подымается и позвонит, как нужно. Достойная смена радует звонаря. На его веку сменилось с десяток настоятелей. Традиции остались. И каждое воскресное утро Иван Михайлович открывает храм и ставит на службе свечи за мир.