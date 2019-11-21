«В церковь собирается, может 3 раза поменять рубашку, чтобы было красиво и аккуратно». Рассказываем о 90-летнем звонаре

Вот уже 33 года он зазывает на службу и лечит души. Познакомимся с сельским звонарем.
Вот уже 33 года он зазывает на службу и лечит души. Познакомимся с сельским звонарем.
Его называют Дядей Ваней и Михалычем. В деревне Косута Иван Анасович для всех родная душа. Приветствует звоном молодых, провожает усопших и прислуживает в алтаре.
Ирина Есис, регент церковного хора:
Настолько интересный и ответственный человек. Приходит к нам во двор и говорит: «А я вам куриных яичек принес».
Отец Александр, настоятель храма в честь Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла:
Люди видят в нем своего родного деда. Всегда на большом позитиве и это влияет на человека.
Иван Михайлович работал почтальоном и фельдшером на ветучастке. Принимал роды у коров по ночам, никому не отказывал в помощи. С верой был всегда. Мама пела в хоре, папа был церковным старостой. И в 86-м на пенсии стал звонить в Косутском храме. Плохой слух от рождения не помешал в благом деле.
Иван Анасович, звонарь, пономарь:
На «Верую» надо ударить 12 раз, на Евангелие – 7 раз.
Кто вас научил?
Иван Анасович:
Учил, был старичок Семен, он погиб на фронте.
Алла Якубик, дочь звонаря:
В церковь собирается, он может 3 раза поменять рубашку, чтобы было красиво и аккуратно. За час до службы он уже в церкви.
В свои 90 дядя Ваня даст фору многим одногодкам. Обсуждает с соседями новости и колет дрова.
Иван Анасович:
Двое внуков и один правнук. Жена уже умерла, 4 года будет.
С тех пор забираться на звонницу стало тяжело. Веревку от большого колокола протянули на первый этаж. Но для особых случаев Михайлович может дать концерт. К слову, все инструменты родом из XIX века.
Иван Анасович:
Во время советской власти все церкви были закрыты, а наша не закрыта, женщины не допустили. Самая ценная – Святая Богородица.
Отец Александр:
Мой сын Тихон быстро наверх подымается и позвонит, как нужно.
Достойная смена радует звонаря. На его веку сменилось с десяток настоятелей. Традиции остались. И каждое воскресное утро Иван Михайлович открывает храм и ставит на службе свечи за мир.
Иван Анасович:
Мечтаю, чтобы хоть бы еще годик пожить, чтобы встретить Пасху.
Ирина Есис:
Когда слышишь звук колокола, он проникает в душу человека и побуждает самые прекрасные мысли.