«Красавица, милая девочка Мила»: в российском зоопарке овчарка приютила котёнка леопарда

Новости России. В зоопарке «Садгород» во Владивостоке среднеазиатская овчарка Эльза «воспитывает» детёныша леопарда Милашу.
Как сообщается на сайте зоопарка, Милаша родилась от пары Влада и Алёны. Выкармливала кроху-леопарда золотистый ретривер Тэсси.
Сейчас Милашу отдали на попечение Эльзе, которая очень дружелюбно и нежно играет со своей новой подругой.
Пользователи не остались равнодушными и тепло отозвались о животных в Instagram зоопарка (орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Какие вы молодцы и животные чудесные»,
«Обожаю животный мир»,
«Красавица, милая девочка Мила»,
«Какая Красавица Эльза».
В октябре 2017 года Эльзу поселили вместе с львицей Астрой, которой было 2 месяца. Сотрудники зоопарка хотели, чтобы животные вместе росли и играли.
Зимой 2018 года в Гродненском зоопарке поселились вараны.
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