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«Красавица, милая девочка Мила»: в российском зоопарке овчарка приютила котёнка леопарда

16 марта 2018 08:48
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Новости России. В зоопарке «Садгород» во Владивостоке среднеазиатская овчарка Эльза «воспитывает» детёныша леопарда Милашу.  

Как сообщается на сайте зоопарка, Милаша родилась от пары Влада и Алёны. Выкармливала кроху-леопарда золотистый ретривер Тэсси.  

«Красавица, милая девочка Мила»: в российском зоопарке овчарка приютила котёнка леопарда-1

Фото: зоопарк «Садгород»  

Сейчас Милашу отдали на попечение Эльзе, которая очень дружелюбно и нежно играет со своей новой подругой.  

«Красавица, милая девочка Мила»: в российском зоопарке овчарка приютила котёнка леопарда-4

Фото: зоопарк «Садгород»  

Пользователи не остались равнодушными и тепло отозвались о животных в Instagram зоопарка (орфография и пунктуация авторов сохранены).  

«Какие вы молодцы и животные чудесные»,  

«Обожаю животный мир»,  

«Красавица, милая девочка Мила»,  

«Какая Красавица Эльза».  

В октябре 2017 года Эльзу поселили вместе с львицей Астрой, которой было 2 месяца. Сотрудники зоопарка хотели, чтобы животные вместе росли и играли.

«Красавица, милая девочка Мила»: в российском зоопарке овчарка приютила котёнка леопарда-7

Фото: зоопарк «Садгород»  

Зимой 2018 года в Гродненском зоопарке поселились вараны.  

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# калейдоскоп # Животные

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