«Красавица, милая девочка Мила»: в российском зоопарке овчарка приютила котёнка леопарда

Как сообщается на сайте зоопарка, Милаша родилась от пары Влада и Алёны. Выкармливала кроху-леопарда золотистый ретривер Тэсси.

Новости России. В зоопарке «Садгород» во Владивостоке среднеазиатская овчарка Эльза «воспитывает» детёныша леопарда Милашу.

Сейчас Милашу отдали на попечение Эльзе, которая очень дружелюбно и нежно играет со своей новой подругой.

Пользователи не остались равнодушными и тепло отозвались о животных в Instagram зоопарка (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Какие вы молодцы и животные чудесные»,

«Обожаю животный мир»,

«Красавица, милая девочка Мила»,

«Какая Красавица Эльза».

В октябре 2017 года Эльзу поселили вместе с львицей Астрой, которой было 2 месяца. Сотрудники зоопарка хотели, чтобы животные вместе росли и играли.