«На его дне можно увидеть мерцание кареты». На Вилейском водохранилище есть остров, где Наполеон мог спрятать клад

Новости Беларуси. На каком острове Наполеон мог спрятать клад, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Вилейско-Минская водная система хранит много тайн. Местные жители утверждают: где-то на глубине можно найти целые улицы, которые не удосужились снести. Есть на Вилейском водохранилище и свой остров сокровищ.

Вероника Сайко, корреспондент:

До следующей достопримечательности можно добраться только на катере. Но, к счастью, нас туда любезно согласились подбросить работники Вилейской спасательной станции. Едем мы на остров Птичий. По легенде, там когда-то Наполеон спрятал свой клад. Так что попытаем удачу.

Истоки легенды – в далеком 1812-ом году. Тогда Наполеону и его армии пришлось отступать из России. По пути они прятали награбленное, надеясь когда-нибудь за ним вернуться. По одной из версий, французский император также отдал приказ надежно закопать свою золотую карету. И случилось это именно здесь – на высоком холме возле Вилии. Прошли года, гора превратилась в небольшой остров. Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

Когда мельчает водохранилище, то на его дне можно увидеть мерцание этой кареты, поэтому легенд очень много, интерпретаций очень много, но факт остается фактом. Наполеон был, ходил и, может быть, что-то и оставил.

Вероника Сайко:

Были ли люди, которые добрались до острова и что-то даже пытались копать? Надежда Авдей:

Это слухи. Я не видела, но слухи об этом ходят. Наши дети под Вилейкой нашли саблю брата Наполеона Бонапарта – Жерома Бонапарта, которая сегодня хранится в нашем Вилейском краеведческом музее, мы ее используем в наших экспозиционных проектах. Поэтому это еще и культурное, историческое место, которое посещают сегодня многие туристы, отдыхающие и просто люди, которые интересуются историей.

Еще до строительства водной системы сюда приезжала французская делегация. Потомок французского офицера нашел в архивах карту, на которой якобы указан клад. Но раскопки результата не принесли. От Вилейской спасательной станции до острова – 15 километров по воде. Птичий находится недалеко от деревень Рабунь и Сосенки. Вплотную к острову на катере не подъедешь. Так что обувь пришлось оставить в судне. К счастью, глубина тут небольшая – по щиколотку.

Птичий утопает в зелени. Посреди острова даже есть небольшое озеро. Вот только кладом или хотя бы намеками на него и не пахнет.

Вероника Сайко:

Несмотря на то, что до острова добраться довольно непросто, здесь можно все-таки найти следы человека. Например, вот на березе кто-то оставил свой носок. Здесь, например, шелуха от семечек и видны следы от костра. И, к слову, мы здесь на острове не одни, слышны человеческие голоса, видимо, тоже есть какие-то отдыхающие. К ним мы, возможно, потом попытаемся пробраться.

Место – довольно романтичное. И прекрасно подходит для того, чтобы отдохнуть от городской суеты в компании чаек. Вероника Сайко:

Остров с каждым годом все больше размывает водой. Например, вот это дерево еще год назад стояло наверху. Поэтому если вы хотите побывать на Птичьем острове, лучше это сделать как можно быстрее, потому что, наверное, через 5-10 лет его уже не будет на карте Вилейского района.