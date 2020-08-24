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Официантка рассказала, как посетители ресторана могут сэкономить. Теперь девушка безработная

24 августа 2020 12:00
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Девушка некоторое время работала в ресторане и решила поделиться секретами с посетителями. Похоже, руководству эта идея не понравилась.

Как сообщает Daily Dot, пользовательница TikTok под ником Anasteeezy рассказала своим зрителям несколько хитростей. Например, как получить двойную порцию напитка по цене обычной порции.

В Китае стюардесса приняла предложение руки и сердца во время полёта. Девушку уволили

Официантка рассказала, как посетители ресторана могут сэкономить. Теперь девушка безработная -1

Фото: tiktok.com / anasteeezy 

В следующем видео девушка уже говорит, что она освобождена от занимаемой должности. Точную причину Anasteeezy не знает, но предполагает, что причина в её предыдущем ролике с хитростями.

Девушка решила «отомстить» и раскрыла ещё несколько секретов. Например, как получить бесплатный бутерброд или больше холодного кофе.

Кстати, нам случалось рассказывать о человеке, который действительно знает толк в мести. И его обидчика немного жаль – подробнее здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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