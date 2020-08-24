Официантка рассказала, как посетители ресторана могут сэкономить. Теперь девушка безработная

Девушка некоторое время работала в ресторане и решила поделиться секретами с посетителями. Похоже, руководству эта идея не понравилась.
Как сообщает Daily Dot, пользовательница TikTok под ником Anasteeezy рассказала своим зрителям несколько хитростей. Например, как получить двойную порцию напитка по цене обычной порции.
В Китае стюардесса приняла предложение руки и сердца во время полёта. Девушку уволили
Фото: tiktok.com / anasteeezy
В следующем видео девушка уже говорит, что она освобождена от занимаемой должности. Точную причину Anasteeezy не знает, но предполагает, что причина в её предыдущем ролике с хитростями.
Девушка решила «отомстить» и раскрыла ещё несколько секретов. Например, как получить бесплатный бутерброд или больше холодного кофе.
Кстати, нам случалось рассказывать о человеке, который действительно знает толк в мести. И его обидчика немного жаль – подробнее здесь.