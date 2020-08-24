Официантка рассказала, как посетители ресторана могут сэкономить. Теперь девушка безработная

Девушка некоторое время работала в ресторане и решила поделиться секретами с посетителями. Похоже, руководству эта идея не понравилась.

Как сообщает Daily Dot, пользовательница TikTok под ником Anasteeezy рассказала своим зрителям несколько хитростей. Например, как получить двойную порцию напитка по цене обычной порции.

В Китае стюардесса приняла предложение руки и сердца во время полёта. Девушку уволили