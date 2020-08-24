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Вы легко угадаете их эмоции. Девять смешных фотографий животных

24 августа 2020 13:25
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Здорово, что люди не одни на планете. Каждому человеку нравятся те или иные формы жизни, которые обитают вместе с нами – насекомые, птицы, рыбы, коты, собаки, крокодилы и так далее. Людям интересно наблюдать за этими созданиями, такими красивыми и непохожими на нас.

Однако в чём-то эти живые создания всё-таки похожи на людей. Например, в выражении эмоций, желании вкусно покушать и весело провести время. К счастью, иногда такие весёлые моменты успевают запечатлеть фотографы. И вот 9 действительно классных снимков.

Вы легко угадаете их эмоции. Девять смешных фотографий животных -1

Фото: Comedy Wildlife Photo Awards

Вы легко угадаете их эмоции. Девять смешных фотографий животных -3

Фото: Karl Drilling / Barcroft USA / Getty Images

Вы легко угадаете их эмоции. Девять смешных фотографий животных -5

Фото: Connie Fore / Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards

Вы легко угадаете их эмоции. Девять смешных фотографий животных -7

Фото: Thomas Mangelsen / Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Вы легко угадаете их эмоции. Девять смешных фотографий животных -9

Фото: Tim Clayton / Corbis via Getty Images

Вы легко угадаете их эмоции. Девять смешных фотографий животных -11

Фото: Timothy A. Clary / AFP / Getty Images

Вы легко угадаете их эмоции. Девять смешных фотографий животных -13

Фото: Melissa Usrey / CWPA / Barcroft Images

Вы легко угадаете их эмоции. Девять смешных фотографий животных -15

Фото: George Cathcart / CWPA / Barcroft Images

Вы легко угадаете их эмоции. Девять смешных фотографий животных -17

Фото: Courtesy of Comedy Wildlife Photo Awards

Кстати, вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько круты белки? Они могли бы даже сниматься в фильмах – вот доказательства

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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