Вы легко угадаете их эмоции. Девять смешных фотографий животных
Здорово, что люди не одни на планете. Каждому человеку нравятся те или иные формы жизни, которые обитают вместе с нами – насекомые, птицы, рыбы, коты, собаки, крокодилы и так далее. Людям интересно наблюдать за этими созданиями, такими красивыми и непохожими на нас.
Однако в чём-то эти живые создания всё-таки похожи на людей. Например, в выражении эмоций, желании вкусно покушать и весело провести время. К счастью, иногда такие весёлые моменты успевают запечатлеть фотографы. И вот 9 действительно классных снимков.
Фото: Comedy Wildlife Photo Awards
Фото: Karl Drilling / Barcroft USA / Getty Images
Фото: Connie Fore / Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards
Фото: Thomas Mangelsen / Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Фото: Tim Clayton / Corbis via Getty Images
Фото: Timothy A. Clary / AFP / Getty Images
Фото: Melissa Usrey / CWPA / Barcroft Images
Фото: George Cathcart / CWPA / Barcroft Images
Фото: Courtesy of Comedy Wildlife Photo Awards
Кстати, вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько круты белки? Они могли бы даже сниматься в фильмах – вот доказательства.