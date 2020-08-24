«Самая лучшая песня моей жизни». София Ротару поздравила сына с днём рождения

«Мой сын – самая лучшая песня моей жизни. С юбилеем, мой дорогой Руслан», – написала 73-летняя Ротару на своей странице в Instagram.

Руслану Евдокименко исполнилось 50 лет. С этой знаменательной датой мужчину поздравила и его жена. К слову, сам продюсер довольно серьёзно отнёсся к началу шестого десятка.

«Любая история имеет обыкновение завершаться. Надеюсь, моя где-то на середине. По крайней мере, хотелось бы, что бы она оставалась наполненной улыбками и радостью, интересными событиями и настоящими Людьми. Так что будьте здоровы и счастливы! Абсолютно все! P.S. А меня – с юбилеем!» – пожелал Евдокименко.