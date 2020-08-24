«Самая лучшая песня моей жизни». София Ротару поздравила сына с днём рождения
Новости Украины. Популярная украинская певица София Ротару трогательно поздравила сына с юбилеем. Артистка сопроводила свои слова совместной фотографией.
«Мой сын – самая лучшая песня моей жизни. С юбилеем, мой дорогой Руслан», – написала 73-летняя Ротару на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Руслану Евдокименко исполнилось 50 лет. С этой знаменательной датой мужчину поздравила и его жена. К слову, сам продюсер довольно серьёзно отнёсся к началу шестого десятка.
«Любая история имеет обыкновение завершаться. Надеюсь, моя где-то на середине. По крайней мере, хотелось бы, что бы она оставалась наполненной улыбками и радостью, интересными событиями и настоящими Людьми. Так что будьте здоровы и счастливы! Абсолютно все! P.S. А меня – с юбилеем!» – пожелал Евдокименко.
Фото: instagram.com/rus_evdokimenko
Пользователи соцсетей присоединились к поздравлениям мужчины. Как обычно, они не смогли устоять перед очарованием матери Руслана и отметили, что София выглядит просто великолепно.
Кстати, совсем недавно день рождения праздновала и сама Ротару. Как поздравили артистку друзья и семья – читайте здесь.