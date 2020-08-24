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«Самая лучшая песня моей жизни». София Ротару поздравила сына с днём рождения

24 августа 2020 12:41
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Новости Украины. Популярная украинская певица София Ротару трогательно поздравила сына с юбилеем. Артистка сопроводила свои слова совместной фотографией.

«Мой сын – самая лучшая песня моей жизни. С юбилеем, мой дорогой Руслан», – написала 73-летняя Ротару на своей странице в Instagram.

«Самая лучшая песня моей жизни». София Ротару поздравила сына с днём рождения -1

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official 

Руслану Евдокименко исполнилось 50 лет. С этой знаменательной датой мужчину поздравила и его жена. К слову, сам продюсер довольно серьёзно отнёсся к началу шестого десятка.

«Любая история имеет обыкновение завершаться. Надеюсь, моя где-то на середине. По крайней мере, хотелось бы, что бы она оставалась наполненной улыбками и радостью, интересными событиями и настоящими Людьми. Так что будьте здоровы и счастливы! Абсолютно все! P.S. А меня – с юбилеем!» – пожелал Евдокименко.

«Самая лучшая песня моей жизни». София Ротару поздравила сына с днём рождения -4

Фото: instagram.com/rus_evdokimenko 

Пользователи соцсетей присоединились к поздравлениям мужчины. Как обычно, они не смогли устоять перед очарованием матери Руслана и отметили, что София выглядит просто великолепно.

Кстати, совсем недавно день рождения праздновала и сама Ротару. Как поздравили артистку друзья и семья – читайте здесь.

# Звезды # калейдоскоп # София Ротару # Руслан Евдокименко # Фотофакт

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