На Эдгарда Запашного на арене цирка напала тигрица: видеофакт

Новости России. Во время выступления на дрессировщика Эдгарда Запашного напала тигрица.

Об этом артист цирка рассказал на своей странице в Instagram и опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как животное резко бросилось в сторону дрессировщика.

Сам Запашный назвал поведение тигрицы «дрифтом» и отметил, что его «чуть не порвали».

Эдгард Запашный:

В своей излюбленной манере Жанна «продрифтовала» мне в ноги. За мгновение до этого ассистент крикнул мне что сзади КУРТ! Отвлекшись ровно взглядом я пропустил, что Жанна оказалась так близко, но зато я уже знал, что назад отпрыгивать категорически нельзя (Курт мне такого не простил бы).