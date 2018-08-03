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На Эдгарда Запашного на арене цирка напала тигрица: видеофакт

03 августа 2018 15:40
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Новости России. Во время выступления на дрессировщика Эдгарда Запашного напала тигрица.

Об этом артист цирка рассказал на своей странице в Instagram и опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как животное резко бросилось в сторону дрессировщика.  

Сам Запашный назвал поведение тигрицы «дрифтом» и отметил, что его «чуть не порвали».

Эдгард Запашный:  
В своей излюбленной манере Жанна «продрифтовала» мне в ноги. За мгновение до этого ассистент крикнул мне что сзади КУРТ! Отвлекшись ровно взглядом я пропустил, что Жанна оказалась так близко, но зато я уже знал, что назад отпрыгивать категорически нельзя (Курт мне такого не простил бы). 

На Эдгарда Запашного на арене цирка напала тигрица: видеофакт-1

Фото: instagram.com/zapashny.ru

Артист цирка отметил, что время, проведенное в манеже, показалось ему вечностью и он даже подумал, что тигрица точно нападет.

Эдгард Запашный: Между понятием «дрессура» и «воспитание» я ставлю знак «равно»!

Подписчики были шокированы произошедшим и писали, что не представляют, что в этот момент ощущал дрессировщик.  

На Эдгарда Запашного на арене цирка напала тигрица: видеофакт-4

Фото: instagram.com/zapashny.ru

Это не первый случай в карьере братьев Запашных, когда животные пытаются на них напасть. Несколько лет назад на съемках тигрица ранила Аскольда Запашного. 

На дрессировщика Аскольда Запашного набросилась тигрица (читать далее).  

# Нападение # калейдоскоп # Эдгард Запашный # Фотофакт

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