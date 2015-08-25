Укротитель тигров, дрессировщик Эдгард Запашный: Между понятием «дрессура» и «воспитание» я ставлю знак «равно»!

Вы представили в Минске культурно-образовательный проект под названием «Тигры в городе»

Эдгард Запашный, народный артист Российской Федирации, дрессировщик:

Проект «Тигры в городе» рассчитан на то, чтобы дети узнали, кто такие тигры и чем они отличаются друг от друга. Какие есть проблемы у современного тигра. Поколение меняется очень быстро, а проблемы тигров остаются. Чёрная книга регулярно пополняется теми видами животных, которых уже не восстановить.

Сейчас мы все чаще начинаем предлагать приемку программы, что в неволе мы готовы воспроизводить животных и отпускать их на волю. Адаптировать и отпускать их на волю. Потому что ситуация сейчас катастрофическая. Естественно, человек может не вмешиваться в природу, но динозавров уже нет, мамонтов уже нет, морской коровы уже нет, дальневосточного леопарда уже почти нет. Если нам наплевать на существование ценных видов животных, то можно всё отставить на самотёк, то Чёрная книга может просто стать в два-три раза больше. Если нам комфортно, тогда - да. Но моя уверенность заключается в том, что каждый человек, как хозяин планеты, должен следить за популяцией животного.

У Вас более 60 питомцев. Среди них есть даже самый редкий - тигр-альбинос. Как Вы справляетесь с таким количеством хищников?

Эдгард Запашный, народный артист Российской Федирации, дрессировщик:

В работе с животными на сегодняшний день между понятием «дрессура» и «воспитание» я ставлю знак «ровно». Когда ты работаешь с животными, ты, во-первых, должен искренне любить это дело, во-вторых, ты должен относиться к животным, как к детям. Нужно больше проводить с ними времени, принимать правила игры. Маленький шпиц и кавказская овчарка - две разные вещи. И надо знать их степень опасности, уметь правильно наказать. Уметь не допустить атаку. С хищниками всё примерно также. Только гораздо опаснее, гораздо сложнее, гораздо тяжелее.

Есть ли на Ваш взгляд люди, которым не стоит заводить домашних животных?

Эдгард Запашный, народный артист Российской Федирации, дрессировщик: