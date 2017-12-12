В России задержаны террористы, готовившие нападение во время новогодних праздников

Новости России. Участников террористической группировки задержали спецслужбы России. По оперативным данным, они планировали нападения во время новогодних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Участников террористической группировки задержали спецслужбы России. По оперативным данным, они планировали нападения во время новогодних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все задержанные – выходцы из стран Центральной Азии. При обыске в домах полиция обнаружила подозреваемых, были обнаружены и изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие, а также боеприпасы.
Правоохранители ликвидировали подпольную лабораторию по производству бомб. Вероятнее всего, готовились нападения с участием смертников во время праздников в Москве, а также в период президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года.