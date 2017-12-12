Прямой эфир

В России задержаны террористы, готовившие нападение во время новогодних праздников

12 декабря 2017 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Участников террористической группировки задержали спецслужбы России. По оперативным данным, они планировали нападения во время новогодних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В России задержаны террористы, готовившие нападение во время новогодних праздников-1

Все задержанные – выходцы из стран Центральной Азии. При обыске в домах полиция обнаружила подозреваемых, были обнаружены и изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие, а также боеприпасы.

В России задержаны террористы, готовившие нападение во время новогодних праздников-4

Правоохранители ликвидировали подпольную лабораторию по производству бомб. Вероятнее всего, готовились нападения с участием смертников во время праздников в Москве, а также в период президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
СК о трагедии в Берестовицком районе: пенсионер задержан по подозрению в поджоге бывшей жены
12 декабря 2017 09:22

СК о трагедии в Берестовицком районе: пенсионер задержан по подозрению в поджоге бывшей жены

В Берестовицком районе пенсионер облил бензином и поджег бывшую жену
12 декабря 2017 07:33

В Берестовицком районе пенсионер облил бензином и поджег бывшую жену

Парня, который украл бургер за 600 рублей из ТЦ, ищет милиция
11 декабря 2017 20:48

Парня, который украл бургер за 600 рублей из ТЦ, ищет милиция