«В августе мне предстоит еще одна операция». Сергей Жуков рассказал о своей болезни
Новости России. Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал о своем самочувствии.
Видео с обращением к поклонникам, которые обеспокоены состоянием музыканта, артист опубликовал на своей странице в Instagram. По словам Жукова, он хотел сам рассказать, что с ним.
Сергей Жуков:
За последние несколько лет мы дали неимоверное количество концертов – это была большая и серьезная работа. Конечно, мое здоровье немножечко пошатнулось, поэтому этим летом я решил всерьез заняться здоровьем и полечить те болячки, которые скопились за эти долгие годы.
Фото: instagram.com/sezhukov
Лечение певца стартовало в начале лета, но состояние Жукова не улучшалось – ему становилось только хуже. По словам исполнителя, его проблему решали несколько специалистов.
Сергей Жуков:
Раны стали не заживать, мне пришлось обратиться к целому консилиуму врачей, которые начали решать эту проблему.
Однако Жуков призвал не переживать за его состояние здоровья – после лечения он пообещал вернуться на сцену к зрителям. Он отметил, что его недуг – это не одно из тех страшных заболеваний, о котором многие могли подумать. Артист говорит, что ему пришлось по состоянию здоровья прервать свой тур.
Фото: instagram.com/sezhukov
Сергей Жуков:
Я не прикован к постели, я абсолютно подвижен, жизнеспособен, но по настоянию врачей я должен ежедневно принимать процедуры, находиться в больничных кабинетах и даже привязан к этому аппарату, который постоянно ношу с собой 24 часа в сутки.
В августе мне предстоит еще одна операция и после нее я уверенно пойду к восстановлению.
Также артист сказал «спасибо» всем за теплые слова, которые отправляют в его адрес, и за переживания о его самочувствии.
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