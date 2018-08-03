«В августе мне предстоит еще одна операция». Сергей Жуков рассказал о своей болезни

Новости России. Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал о своем самочувствии. Видео с обращением к поклонникам, которые обеспокоены состоянием музыканта, артист опубликовал на своей странице в Instagram. По словам Жукова, он хотел сам рассказать, что с ним. Сергей Жуков:

За последние несколько лет мы дали неимоверное количество концертов – это была большая и серьезная работа. Конечно, мое здоровье немножечко пошатнулось, поэтому этим летом я решил всерьез заняться здоровьем и полечить те болячки, которые скопились за эти долгие годы.

Фото: instagram.com/sezhukov

Лечение певца стартовало в начале лета, но состояние Жукова не улучшалось – ему становилось только хуже. По словам исполнителя, его проблему решали несколько специалистов. Сергей Жуков:

Раны стали не заживать, мне пришлось обратиться к целому консилиуму врачей, которые начали решать эту проблему. Однако Жуков призвал не переживать за его состояние здоровья – после лечения он пообещал вернуться на сцену к зрителям. Он отметил, что его недуг – это не одно из тех страшных заболеваний, о котором многие могли подумать. Артист говорит, что ему пришлось по состоянию здоровья прервать свой тур.

Фото: instagram.com/sezhukov