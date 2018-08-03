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«В августе мне предстоит еще одна операция». Сергей Жуков рассказал о своей болезни

03 августа 2018 14:27
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Новости России. Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал о своем самочувствии.

Видео с обращением к поклонникам, которые обеспокоены состоянием музыканта, артист опубликовал на своей странице в Instagram. По словам Жукова, он хотел сам рассказать, что с ним.

Сергей Жуков:
За последние несколько лет мы дали неимоверное количество концертов – это была большая и серьезная работа. Конечно, мое здоровье немножечко пошатнулось, поэтому этим летом я решил всерьез заняться здоровьем и полечить те болячки, которые скопились за эти долгие годы.

«В августе мне предстоит еще одна операция». Сергей Жуков рассказал о своей болезни -1

Фото: instagram.com/sezhukov

Лечение певца стартовало в начале лета, но состояние Жукова не улучшалось – ему становилось только хуже. По словам исполнителя, его проблему решали несколько специалистов.

Сергей Жуков:
Раны стали не заживать, мне пришлось обратиться к целому консилиуму врачей, которые начали решать эту проблему.

Однако Жуков призвал не переживать за его состояние здоровья – после лечения он пообещал вернуться на сцену к зрителям. Он отметил, что его недуг – это не одно из тех страшных заболеваний, о котором многие могли подумать. Артист говорит, что ему пришлось по состоянию здоровья прервать свой тур. 

«В августе мне предстоит еще одна операция». Сергей Жуков рассказал о своей болезни -4

Фото: instagram.com/sezhukov

Сергей Жуков:
Я не прикован к постели, я абсолютно подвижен, жизнеспособен, но по настоянию врачей я должен ежедневно принимать процедуры, находиться в больничных кабинетах и даже привязан к этому аппарату, который постоянно ношу с собой 24 часа в сутки. 
В августе мне предстоит еще одна операция и после нее я уверенно пойду к восстановлению.

Также артист сказал «спасибо» всем за теплые слова, которые отправляют в его адрес, и за переживания о его самочувствии. 

«Крошка моя» стала лучшей песней за последние 15 лет (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Жуков # Фотофакт

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