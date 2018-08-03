Юмористы Петросян и Степаненко обратились в суд для раздела имущества. Комментарий артиста

Новости России. Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда российской столицы, артисты делят совместно нажитое имущество.
Исковое заявление будет рассмотрено в понедельник – 6 августа. Само заявление было подано Еленой Степаненко в начале июля.
Евгений Петросян заявил, что ему ничего неизвестно об этом иске и назвал происходящее «недоразумением». Информацию о разводе Народный артист РСФСР отказался комментировать.
Евгений Петросян:
Какая вам разница, что у меня происходит?