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Юмористы Петросян и Степаненко обратились в суд для раздела имущества. Комментарий артиста

03 августа 2018 13:12
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Новости России. Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда российской столицы, артисты делят совместно нажитое имущество.

Исковое заявление будет рассмотрено в понедельник – 6 августа. Само заявление было подано Еленой Степаненко в начале июля.

Евгений Петросян заявил, что ему ничего неизвестно об этом иске и назвал происходящее «недоразумением». Информацию о разводе Народный артист РСФСР отказался комментировать.

Евгений Петросян:
Какая вам разница, что у меня происходит?

Юмористы Петросян и Степаненко обратились в суд для раздела имущества. Комментарий артиста-1

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Степаненко также не ответила на вопросы издания. Юмористка сослалась на репетицию.

Ранее некоторые СМИ писали о разводе известной пары. Но никакой официальной информации не поступало. Артисты не комментировали подобные новости, а три года назад Евгений Петросян назвал эту информацию «слухами».

В апреле Степаненко отметила 65-летний юбилей.

Накануне праздника юмористка рассказала, как похудела на 46 килограмм (читайте далее).

# Звезды # калейдоскоп # Евгений Петросян # Елена Степаненко # Фотофакт

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